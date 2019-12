Madrid odstraňuje ostnaté dráty, pro migranty byly nebezpečné

Španělsko začalo tento týden odstraňovat ploty s ostnatým drátem na hranicích svých enkláv Ceuta a Melilla v Africe, informovala španělské média. Ostnaté dráty kritizovaly mnohé organizace, podle nichž jsou takové bariéry stejně neúčinné a migranti utíkající z Maroka do Evropy touto cestou se o ně často zraní.

Maroko přitom na své části hranice u těchto enkláv letos instalovalo další ploty s ostnatým drátem. Španělské nahrazování plotů jinými bezpečnostními prvky i lepší ochranu hranic Marokem spolufinancuje Evropská unie, uvedla média.

Španělská socialistická vláda slíbila odstranit ostnaté dráty na hranicích Ceuty a Melilly loni v červnu, krátce po nástupu do úřadu. Její záměr tehdy kritizovali někteří členové hraniční stráže. V předchozím roce se totiž vícekrát stalo, že několik stovek mladých Afričanů hromadně překonalo plot a útočilo přitom na policisty nehašeným vápnem, kyselinou či ostrými předměty.

Ploty s ostnatými dráty španělská vláda nahradí například senzory pohybu či termokamerami. Celý plán posílení bezpečnosti na hranicích v Ceutě a Melille, schválený letos v lednu, má přijít na 32 milionů eur (asi 820 milionů korun).

Ploty s ostnatým drátem v Ceutě a Melille instalovala v roce 2005 tehdejší socialistická vláda. Kvůli kritice nevládních organizací a v souvislosti s nižší ilegální migrací ostnaté dráty stejná vláda už v roce 2007 odstranila. Po nástupu pravicové vlády lidovců a s opětovným nárůstem ilegální migrace tam byly v roce 2013 ostnaté dráty vráceny, uvedl v úterý server El Público.

Ochrana před nelegálními přechody

Deník El País napsal, že španělské ministerstvo vnitra už v roce 2017 došlo k závěru, že ostnaté dráty nejsou pro běžence dostatečně odstrašují. Deník rovněž připomněl, že letos se počty migrantů směřujících z Afriky do Evropy přes Španělsko snížily. Podle dřívějších zpráv španělských médií k tomu ale pomohla i spolupráce španělské a marocké vlády při ochraně hranic před nelegálními přechody.

Španělsko se loni pro migranty z Afriky stalo hlavní branou do Evropy, letos ho předběhlo Řecko. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) připlulo loni do Španělska přes moře z Afriky na 58 570 lidí a dalších 6810 překonalo hranici v Ceutě a Melille. Letos od začátku roku připlulo do Španělska z Afriky podle UNHCR na 24 420 migrantů a 5420 se jich dostalo do Ceuty a Mellily.