Na trase mezi Etiopií a Keňou se zřítilo letadlo. Nikdo nepřežil

Všichni lidé z paluby etiopského letadla, které se ráno zřítilo u Addis Abeby na letu do Nairobi, jsou mrtví. S odvoláním na mluvčího letecké společnosti Ethiopian Airlines, jíž letadlo patřilo, to oznámil server BBC. Na palubě bylo podle dosavadních zpráva 149 pasažérů a osmičlenná posádka. Byli to lidé ze 33 zemí.

Etiopská státní média potvrdila, že neštěstí nikdo nepřežil. Letadlo havarovalo šest minut po startu asi 50 kilometrů jihovýchodně od etiopské metropole.