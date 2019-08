Student žaluje prezidenta za to, že si ho zablokoval na twitteru

Ugandský student žijící v USA zažaloval prezidenta Yoweriho Museveniho za to, že si ho zablokoval na twitteru. Upřel mu tím právo na svobodu projevu, stojí v žalobě. O hlavě státu se student předtím vyjádřil, že je diktátor a měl by z funkce odejít. Zprávu přinesl server The Guardian.

Hillary Innocent Taylor Seguya, student magisterského stupně oboru mezinárodních vztahů, na Harvardské univerzitě ve své žalobě tvrdí, že mu prezident Ugandy Museveni nedává možnost vidět ani reagovat na jeho tweety tím, že si ho zablokoval. Nemá tak přístup k jeho účtu, který slouží jako veřejné fórum k šíření informací ohledně různých rozhodnutí prezidentské kanceláře.

Seguya vyplnil žalobu u vrchního soudu v Kampale, hlavním městě Ugandy. Zablokováním jeho twitterového účtu se podle něj prezident nebo jeho poradci dopustili nezákonného, procedurálně nevhodného, nepřiměřeného a iracionální činu. Kromě prezidenta si ho navíc měli zablokovat rovněž mluvčí vlády Ofwono Opondo a ředitel policejního komisařství Asan Kasingye. I proti ním je žaloba vyplněna.

Prezident měl účet zablokovat 30. července 2019, a to bez vědomí studenta, čímž mu bylo znemožněno právo na svobodu projevu. "Jejich akce neochránily mou svobodu proti politické perzekuci a omezily má práva, jež jsou přijatelná a prokazatelně ospravedlnitelná ve svobodné a demokratické společnosti," tvrdí Seguya v žalobě.

Podle Mabiriziho Kiwanukai, který za studenta žalobu vyplnil, se rozhodl prezident nebo jeho poradci účet zablokovat po jednom z kritických příspěvků, v němž Seguya zmínil prezidenta Ghany Nana Akufo-Addoa. "Přál bych si, abychom vás mohli vyměnit za našeho ugandského prezidentského diktátora, generála Yoweriho Museveniho, který je prezidentem už 33 let. Říkáme mu že už toho bylo dost. Musí jít," napsal.

Žaloba na prezidenta přichází zhruba měsíc potom, co jej kritizovala také Stella Nyanziová, aktivistka bojující za práva žen. Museveniho označila za "špinavého a delikventního diktátora". Její slova byla považována za kybernetické obtěžování prezidenta a měla jít na 18 měsíců do vězení. Později ale byla obvinění zproštěna.