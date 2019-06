Tuniský prezident skončil v nemocnici. Je v kritickém stavu

Tuniský prezident Kaíd Sibsí byl ve vážném zdravotním stavu převezen do vojenské nemocnice. S odvoláním na prezidentský úřad o tom informovala agentura Reuters. Dvaadevadesátiletá hlava státu je podle jednoho z poradců ve "velmi kritickém stavu", ale naživu; některá média předtím informovala, že prezident zemřel.

Sibsí, významný aktér přechodu své země k demokracii po roce 2011, byl krátce hospitalizován už minulý týden. Podle jeho úřadu ale tehdy nešlo o žádnou vážnou zdravotní indispozici.

První demokratický zvolený prezident Tuniska mandát získal v roce 2014. Hned po pádu režimu autoritářského tuniského prezidenta Zína Abidína bin Alího v roce 2011 Sibsí nastoupil jako přechodný premiér. Za minulého režimu předsedal parlamentu. Za prvního prezidenta Tuniska Habíba Burgiby měl na starost resort zahraničí.

Podle nové ústavy má nyní prezident ve srovnáním s autoritářem bin Alím méně pravomocí. Sibsí zodpovídá hlavně za zahraniční politiku a za obranu. Každodenní agendu vlády a hospodářství má na starost premiér, nyní tedy Júsuf Šáhid, který úřad zastává od roku 2016.

Tento měsíc Sibsí oznámil, že v listopadu znovu na hlavu státu kandidovat nebude, třebaže si to jeho strana přeje. Poukázal na to, že zem by měl vést někdo mladší.