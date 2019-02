Aktivisté se zdržují na jatkách, aby utěšili krávy před porážkou

Veganští aktivisté zůstávají po večerech na jatkách provozovaných anglickou společnosti Foyle Food Group, aby mohli krávy, které jdou na porážku, psychicky uklidnit. Stojí za tím dobrovolnická skupina Leicestershire Animal Save, která vznikla před čtyřmi lety. Se svolením majitelů některých farem už tak provedla 35 "rozlučkových ceremonií", při nichž se lidé krávám v posledních chvílích jejich života věnují. Informoval o tom server The Telegraph.

Podle zakladatelky aktivistické skupiny Diny Aherneové stačí i dvě minuty na to, aby se krávy cítily utěšené a uvolněné. "Krávy mají živou duši a vědomí. Opravdu jim chceme s utěšováním pomoci," říká.

Danou farmu musejí aktivisté kontaktovat dva týdny dopředu a poté celý "obřad" naaranžovat. "Když na místo dorazíme, obvykle kolem osmé hodiny večer, tak se před jatkami shromáždíme a čekáme. Poté v následujících třech hodinách zastavujeme každý kamion a podle dohody dostaneme dvě minuty na to, abychom se s nimi rozloučili předtím, než odjedou a budou poraženy," dodává.

Krávám aktivisté šeptají věty typu "milujeme vás" nebo "je nám to líto." Na veřejnosti a na sociálních sítích pak v mírovém duchu protestují se slogany jako například Vaše chuť = jejich smrt. Podle Aherneové jsou právě mírumilovné protesty oproti těm násilným tím nejlepším způsobem, jak šířit poselství o veganství.

"Jít snadné vejít do supermarketu a nemyslet na proces, kterým si to tělo prošlo, aby se do toho regálu dostalo. Masám tedy ukazujeme, jak jejich chutný steak, ze kterého měli deset minut rozkoše, ve skutečnosti opravdu vypadal, když měl obličej," doplňuje 38letý aktivistka.

Její skupina je součástí organizace Save Movement, která je celosvětovou sítí různých aktivistických hnutí bojujících za práva hospodářských zvířat a podporující veganství.