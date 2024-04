Americký exprezident Donald Trump i nadále rozdmýchává strach z imigrantů, ve svém projevu je opět označil za zvířata

Americký exprezident Donald Trump v úterý pokračoval v rozdmýchávání strachu z migrantů přicházejících do USA, když v předvolební kampani zavítal do dvou klíčových středozápadních států. Mimo jiné o přistěhovalcích řekl, že to nejsou lidé, ale zvířata. Také vyvolal kontroverzi tvrzením, že se setkal s rodinou oběti nedávné vraždy, neboť sestra zavražděné jeho slova popřela.

Předpokládaný kandidát Republikánské strany do listopadových voleb v úterý vystoupil ve státech Michigan a Wisconsin, které v roce 2020 pomohly k vítězství demokratovi Joeu Bidenovi. Před očekávaným opakováním souboje Bidena s Trumpem se na ně obě kampaně silně zaměřují, neboť výsledky by zde opět mohly být velmi těsné.

Ostrá protiimigrační rétorika je od počátku ústředním motivem Trumpova působení ve vrcholné politice a v posledních měsících ji republikán stupňuje. Migranty označil za zvířata už minulý měsíc v Ohiu a v novém vystoupení svá slova hájil.

"Demokrati říkají: 'Prosím, nenazývejte je zvířaty, jsou to lidé.' Já jsem řekl: 'Ne, nejsou to lidé, nejsou to lidé. Jsou to zvířata,'" prohlásil na mítinku v michiganském Grand Rapids. Bidena přitom obviňoval, že na hranicích USA vytváří "masakr", čímž se exprezident vrátil k výrazu, za jehož použití byl nedávno kritizován. O možném masakru hovořil Trump ve zmíněném březnovém projevu v Ohiu, přičemž nebylo zcela jasné, zda mluví v obecné rovině, nebo pouze o dopadech případného dalšího Bidenova mandátu na automobilový průmysl.

Vývoj z posledních týdnů je další ukázkou extrémní rétoriky kandidáta, jehož stoupenci po porážce v minulých volbách vtrhli do sídla amerického Kongresu. Minulý týden Trump sdílel na internetu video, které zahrnuje obrázek svázaného prezidenta Bidena ležícího na korbě pickupu. Loni si vysloužil přirovnání k diktátorům z doby druhé světové války, když přirovnal své politické oponenty k "havěti" a vyhlašoval, že migranti přicházející do USA "otravují krev naší země".

To vše v době, kdy mnozí Američané v průzkumech uvádí nelegální imigraci jako jednu z nejdůležitějších výzev pro USA. Američtí pohraničníci za Bidenova působení v Bílém domě zachytávají na hranici s Mexikem vysoké počty migrantů a dlouhodobě přetížený imigrační systém nápor nezvládá. Výsledného chaosu republikáni využívají ke kritice současného prezidenta, jehož strana je dlouhodobě k imigraci vstřícnější.

Při projevu v Michiganu Trump podle deníku The New York Times opakoval nepodložené tvrzení, že cizí země posílají do Spojených států "vězně, vrahy, drogové dealery, duševně choré a teroristy". Později ve Wisconsinu zase hovořil o "zločinnosti migrantů", jakkoli odborníci podle agentury Reuters nevidí důkazy, že by přistěhovalci žijící v USA bez povolení páchali násilné činy častěji než Američané.

Trump a další republikáni se v této souvislosti opakovaně zaměřují na jednotlivé případy, kdy jsou ze zločinů podezřelí imigranti bez povolení k pobytu. Takovou kauzou je i březnová vražda 25leté Ruby Garciaové z města Grand Rapids, z níž úřady obvinily jejího bývalého přítele, který v USA pobývá nelegálně.

"Hovořil jsem s částí její rodiny," řekl Trump, když v úterním projevu o Garciaové mluvil. Sestra zavražděné ale v rozhovoru s lokální televizní stanicí uvedla, že exprezident ani jeho tým nejbližší členy rodiny nekontaktovali. Také kritizovala způsob, jakým Trump vraždu v kampani využívá.

"Vždycky je to o nelegálních imigrantech," řekla Mavi Garciaová. "Je to trochu šokující, proč se zmiňuje jenom o ilegálech. Co ti Američané, co páchají takové otřesné zločiny?" dodala.

Trumpova kampaň ihned nesoulad mezi jejím a exprezidentovým vyjádřením nekomentovala.