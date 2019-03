Albrightová: USA se nezajímají o svět. Hrozbou Rusko i Čína

Současné Spojené státy americké se podle někdejší diplomatky a české rodačky Madeleine Albrightové málo zajímají o to, co se děje ve světě. USA podle ní vytvořily vakuum, do kterého se začíná dostávat třeba Čína se stále rostoucím vlivem v mnoha oblastech. Varuje, že na pozoru by se světové společenství mělo mít také před Ruskem, zejména jeho záměrem rozšiřovat svůj arzenál jaderných zbraní. Velkou roli proto má podle ní NATO, pro které je důležité, aby fungovala jeho spolupráce s partnery v Evropě. Česko si nyní připomíná 20 let od vstupu do NATO, na oslavy výročí Albrightová do rodné země přijela.

V rozhovoru zmínila několik ohnisek konfliktů či problémů současného světa, jako jsou Venezuela, KLDR či brexit. "Je těžké vybrat, co je největší hrozbou. Ale jedna věc v Americe, o které mluvíme, je to, co se děje v Číně a co Číňané chtějí dělat," uvedla někdejší ministryně zahraničí. "Amerika se opravdu dost nezajímá o to, co se děje ve světě. Udělali jsme takové vakuum, že je místo pro země, jako je Čína a její stále rostoucí snaha o vliv, vytváření takových věcí, jako je One Belt One Road (nová Hedvábná stezka)," připomíná strategický plán Číny, kterým chce posilovat svůj globální vliv.

Vize Hedvábné stezky obsahuje dvě hlavní obchodní cesty, jedna křižuje téměř celou Asii a vede do Evropy, druhá, námořní, má vést přes Indický subkontinent, točit se kolem Bengálského zálivu, poté přes Indický oceán k východním břehům Afriky a dále skrz Suezský průplav do Evropy.

"To, co se děje s Čínou, nám dělá opravdu velké problémy. To, co dělá Rusko, taky. Ještě navíc teď, když se rozhodli, že budou stavět jaderné zbraně. Máme z toho trochu strach, ale potřebujeme partnery," říká Albrightová. Takovým partnerem v Evropě jsou podle ní především členské státy NATO na kontinentu. "Je třeba, aby aliance fungovala, abychom rozuměli tomu, jak můžeme pracovat dohromady - to je momentálně těžké a také ještě komplikované brexitem," uvedla.

Přibude jí další vyznamenání

Dodává ale, že svou aktuální knihu, kterou také v Praze představuje, napsala proto, že se domnívá, že problémy jsou uvnitř zemí. Kniha se jmenuje Fašismus: Varování a na rozboru historických fakt a rešerší přináší varování před totalitářskými postupy a režimy.

Albrightová se v úterý zúčastní oslavy 20. výročí vstupu ČT do NATO a měla by být jednou z osobností, kterým ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) udělí nové ocenění. Medaili za zásluhy o diplomacii dostanou ti, kdo o vstup ČR do NATO zasloužili. Česká rodačka a milovnice broží má na své současné cestě v Praze připnutý na hrudi Řád bílého lva.

Nejvyšší české státní vyznamenání jí udělil v roce 1997 tehdejší český prezident Václav Havel. "Nosím ho tady i v Americe, když je nějaká oslava. A jsem vždycky moc hrdá na to, že jsem ho dostala," řekla. "Byl to morální vůdce, který věřil v práva lidí. Rozuměl tomu, že lidé chtějí mít život, kde si mohou říkat, co chtějí a musejí. Věřil v lidi a vždycky měl víru v to, že demokracie bude fungovat. Nikdy by mě nenapadlo, že jednou budeme opravdoví přátelé - a byli jsme," vzpomněla na prvního českého prezidenta.