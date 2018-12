Amerika se loučí s Bushem starším. Dorazili i exprezidenti

Krátkou pietní ceremonií před budovou Kapitolu, sídlem Kongresu Spojených států, ve Washingtonu začalo poslední rozloučení s někdejším prezidentem Georgem Bushem starším. Na pietu naváže za účasti prezidenta Donalda Trumpa a čtyř jeho předchůdců včetně Bushova syna George mladšího státní obřad v Národní katedrále. Rakev s pozůstatky Bushe bude letecky dopravena do Houstonu, kde se ve čtvrtek uskuteční další smuteční obřad, po kterém bude Bush pohřben v College Station po boku své ženy Barbary a dcery Robin.

Rakev zahalená americkou vlajkou byla od pondělí, kdy byla z Houstonu dopravena prezidentským speciálem, vystavena v rotundě Kapitolu. Rozloučit se s Bushem do rotundy přišly tisíce lidí, ale také současní a někdejší politici. Byl mezi nimi i republikán Bob Dole, který proti Bushovi v roce 1988 prohrál stranické primárky, ve kterých se ucházel o prezidentskou nominaci. Pětadevadesátiletý Dole, který je upoután na kolečkové křeslo, za pomoci svého doprovodu vstal, aby mohl Bushovi vzdát poslední hold.

Hlavní smuteční obřad se uskuteční v Národní katedrále, kam již dorazili mimo jiné někdejší američtí prezidenti Barack Obama, Bill Clinton a Jimmy Carter. Agentura AP poznamenala, že na státním pohřbu se tak sejdou někdejší hlavy státu s Trumpem, se kterým mají kvůli jeho kontroverzním postojům napjaté vztahy.

Trump, který v katedrále nebude mít smuteční projev, se mezitím setkal s Bushovým synem Georgem mladším, který rovněž zastával prezidentský úřad. Trump s Melanií navštívil Bushe mladšího a jeho ženu Lauru v Blairově domě, který slouží jako rezidence pro prezidentovy hosty. Setkání trvalo asi 20 minut.

Looking forward to being with the Bush family. This is not a funeral, this is a day of celebration for a great man who has led a long and distinguished life. He will be missed!