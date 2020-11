Mezi Homolkou a newyorskou nemocnicí bude spolupráce pokračovat

Pražská Nemocnice Na Homolce se dohodla na další spolupráci s newyorskou nemocnicí Mount Sinai Heart. Týkat by se měla medicínských a vědeckých projektů v oblasti kardiologie, kardiochirurgie, angiologie či cévní chirurgie. Zástupci obou nemocnic v pátek v Praze podepsali memorandum, které spolupráci formálně stvrzuje. Informovala o tom mluvčí Homolky Martina Dostálová.

Kardiologická pracoviště obou nemocnic spolupracují přes deset let. Spolupráce by se nyní měla rozšířit i na další pracoviště a oblasti. Podle informací, které poskytla mluvčí Homolky, si nemocnice budou vyměňovat zkušenosti z klinické praxe, vědy a výzkumu i výuky svých mediků a lékařů. Zaměří se rovněž na inovativní výkony.

"Memorandum je skvělým příkladem toho, jak se institucionalizuje spolupráce, která vznikla a přirozeně se rozvíjela takzvaně zespodu. Díky aktivní podpoře obou institucí a oficiálnímu rámci teď budeme moci naše vědecké projekty rozvíjet nadále v plném rozsahu," uvedl primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce Petr Neužil, který je garantem české strany memoranda. Za americkou stranu je to pak Vivek Reddy, který se pátečního podpisu zúčastnil.

Neužil a Reddy, kteří se specializují na diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu, mají na svém kontě několik společných projektů. V roce 2012 jako první na světě společně voperovali pacientovi v Nemocnici Na Homolce bezdrátový kardiostimulátor, který se implantuje přímo do srdce. O šest let později zavedli trvalý mikrofiltr do krkavic, který zachycuje krevní sraženiny a zachraňuje tak pacienty ohrožené mozkovou mrtvicí.

"Velmi slibnou se jeví i naprosto nová možnost katetrizačního zákroku s cílem léčby obezity," doplnil Neužil. Ta podle něj může být alternativou k současným operacím, kdy se zmenšuje obsah žaludku, nebo může být pomocným zákrokem s cílem omezit negativní vliv obezity u nemocných s ischemickou chorobou srdeční a dalšími onemocněními.