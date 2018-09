Amerika slaví svátek práce. Trump ho zahájil kritikou šéfa odborů

Americký prezident Donald Trump zahájil pondělní americký svátek práce útokem na předsedu přední americké odborové centrály AFL-CIO Richarda Trumku. Ve svém ranním tweetu Trumku označil za hlavní důvod špatného stavu odborů. Trumka se vyjádřil kriticky v nedělním pořadu televize Fox News k prezidentově postoji k Severoamerické dohodě o volném obchodu (NAFTA).

Podle Trumky by změněná dohoda měla zahrnout Kanadu stejně jako původní NAFTA. Prohlásil, že ekonomiky USA, Mexika a Kanady jsou propojeny a že je těžké si představit situaci, kdy Kanada do dohody zahrnuta nebude.

Richard Trumka, the head of the AFL-CIO, represented his union poorly on television this weekend. Some of the things he said were so againt the working men and women of our country, and the success of the U.S. itself, that it is easy to see why unions are doing so poorly. A Dem!