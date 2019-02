Arktický vzduch na středozápadě USA vystřídá jaro

Nebývalé mrazy, které ochromily život na americkém středozápadě, může v příštích dnech vystřídat další rekordní změna počasí. Podle páteční informace amerických meteorologů už v první polovině příštího týdne oblast zasaženou nyní arktickým vzduchem čeká zvýšení teploty téměř o 50 stupňů Celsia. Mrazy si zatím v USA podle agentury AP vyžádaly 15, podle jiných zdrojů 21 mrtvých.

Prasklá vodovodní potrubí, rozvodněné řeky, záplavy a poničené silnice - to všechno mohou obyvatelé rozlehlé oblasti kolem Velkých jezer očekávat po prakticky okamžitém přechodu z brutální zimy do slunečného jara. Ve státě Illinois, kde se nyní teploty pohybují kolem 35 stupňů pod nulou, čekají v nejbližších dnech meteorologové teploty kolem plus 13 stupňů, možná i vyšší.

Povětrnostní hlášení potvrzují pomalý ústup mrazivého počasí. Studený arktický vítr se přesouvá východním směrem, ale definitivní úleva se čeká až v příštích dvou dnech. V okolí Chicaga a Detroitu stále nejezdí vlaky ani linkové autobusy, školy jsou prázdné. Třicetistupňové mrazy ve čtvrtek nahlásila velká města jako Chicago, Milwaukee a Minneapolis, absolutní rekord zaznamenalo město Cotton ve státě Minnesota, kdy bylo 48 stupňů pod nulou.

Prudká změna počasí může podle agentury AP způsobit větší problémy než sám mráz. Očekávat lze hlavně časté poruchy vodovodního potrubí, tím spíš, že například v Detroitu jsou některé úseky staré 150 let. Problémy budou mít silničáři, poškozeny mohou být mostní konstrukce.