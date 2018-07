Bezdomovec bez paží pobodal turistu. Prý se bránil

Bezdomovec Jonathan Crenshaw, který se živí na Floridě jako pouliční umělec, je nyní obviněn z pobodání jednoho z turistů. To není až tak neobvyklá situace, ovšem tento šestačtyřicetiletý muž nemá vůbec paže. Své obrazy maluje pomocí nohou. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Pouliční umělec údajně bodl dvaadvacetiletého Cesara Coronadoa, který pochází z Chicaga. Podle policie držel Jonathan ve svých nohou nůžky, kterými těsně po půlnoci mladíka pobodal. To ostatně bezdomovec nepopírá, pouze argumentuje tím, že jednal v sebeobraně. Turista ho prý udeřil do hlavy, když už ležel a snažil se usnout. Umělec proto nezahálel a dvakrát Coronadoa bodl.

Žena, která cestovala společně s mladíkem, ale odvyprávěla policii zcela odlišnou verzi celého incidentu. Údajně se pouze zeptali bezdomovce na cestu, ten ale vyskočil a bodl Coronadoa do paže. Mladý muž potřeboval ošetření v nemocnici.

A homeless artist without arms has been arrested for allegedly stabbing a tourist in Florida with a pair of scissors-using only his feet to wield the weapon. https://t.co/wI7iGOeLAF pic.twitter.com/o8feCH3WOf