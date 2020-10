Biden po prezidentské debatě zvyšuje náskok nad Trumpem

Demokratický uchazeč o Bílý dům Joe Biden podle dvou nových průzkumů provedených po první prezidentské televizní debatě zvyšuje celostátní náskok nad svým sokem a úřadujícím prezidentem Donaldem Trumpem. Podle šetření společnosti Ipsos zveřejněném agenturou Reuters vede demokrat o deset procentních bodů, průzkum deníku The Wall Street Journal (WSJ) a televize NBC poukazuje dokonce na čtrnáctibodový náskok, což je nejvíce od začátku letošního roku.

Průzkum WSJ/NBC byl proveden ve dvou dnech po prezidentské debatě z úterý minulého týdne, kdy ještě nevyšly najevo zprávy o Trumpově pozitivním testu na koronavirus. Podle autorů šetření je výsledek poměrně neobvyklý, protože poukazuje na to, že by jediná událost, v tomto případě prezidentská debata, mohla mít poměrně znatelný vliv na preference voličů. Bidenův náskok se totiž za poslední měsíc pohyboval poměrně stabilně kolem osmi procentních bodů, v červenci to pak bylo asi 11 bodů.

Podle autorů výzkumu by mohly být výsledky šetření zkresleny "šokem", který silně konfrontační a chaotická debata znamenala pro preference některých voličů. Bidenův vysoký náskok se tak v dalších šetřeních nemusí potvrdit. Asi tři čtvrtiny dotazovaných uvedly, že debata nezměnila jejich preference. Zbylí Američané se nicméně častěji klonili na stranu Bidena než Trumpa. A zatímco 84 procent demokratů uvedlo, že lepší výkon podal Biden, z republikánů to o svém kandidátovi Trumpovi řeklo jen 54 procent dotázaných. Celkově jako lepší hodnotila Bidenův výkon polovina respondentů, u prezidenta to byla čtvrtina a podle 17 procent nepodal dobrý výkon nikdo.

Autoři také upozorňují na několik varovných signálů pro prezidenta. Jeho podpora mezi voliči totiž podle tohoto průzkumu poprvé spadla pod úroveň 40 procent. A mezi ženami, kterých je mezi voliči více než mužů, podporuje Trumpa 33 procent dotazovaných oproti Bidenovým 60 procentům, což je rozdíl 27 bodů - o sedm více než podle průzkumu z minulého měsíce. Zvyšuje se rovněž podíl lidí, kteří na prezidenta nahlížejí negativně, přičemž "velmi negativně" jej nyní vnímá více než polovina dotazovaných.

Na posun celostátních preferencí směrem k Bidenovi poukazuje rovněž průzkum společnosti Ipsos, podle nějž demokrata nyní podporuje 51 procent Američanů chystajících se k volbám oproti 41 procentům u Trumpa. V posledních týdnech přitom toto šetření ukazovalo poměrně stabilní Bidenův náskok kolem osmi procentních bodů.

Prezident a koronavirus

Většina dotazovaných se také domnívá, že se republikánský prezident mohl vyhnout nákaze koronavirem, pokud by bral virus vážněji. V otázce boje proti pandemii covidu-19 Trump obecně za Bidenem u veřejnosti zaostává, podle pozorovatelů se přitom toto téma vzhledem k Trumpově nákaze pravděpodobně dostane na několik týdnů do popředí předvolebních debat.

Podle průzkumu WSJ/NBC považuje 52 respondentů za lepšího kandidáta pro boj s koronavirem Bidena oproti 35procentní podpoře u Trumpa. Šetření Ipsos zase ukazuje, že s Trumpovým počínáním tváří v tvář pandemii nesouhlasí 57 procent dotazovaných a jen 34 procent lidí se domnívá, že prezident lidem o šíření nákazy říká pravdu.

Průzkum WSJ/NBC však ukazuje, že si Trump stále stojí u voličů lépe než Biden v otázce ekonomiky. Republikánského prezidenta považuje za schopného hospodáře 48 procent dotazovaných, zatímco u Bidena je to jen 41 procent.

Agentura Reuters opět upozorňuje, že celostátní náskok v americkém nepřímém volebním systému nemusí nutně znamenat větší šance na zisk prezidentského mandátu. Důležité jsou totiž bitvy na úrovni jednotlivých států a v řadě z nich jsou rozdíly mezi oběma kandidáty výrazně nižší, než je celostátní průměr.