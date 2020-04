Bill Gates: Zastavení financování WHO je nebezpečné

Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastavit financování Světové zdravotnické organizace (WHO) je nebezpečný krok. Na twitteru to napsal zakladatel technologické společnosti Microsoft a jeden z nejbohatších lidí světa Bill Gates, jehož nadace je po USA největším sponzorem WHO. Trumpův krok nepovažuje v době nynější pandemie nemoci covid-19 za vhodný také Německo. Čína již podle agentury Reuters vyzvala Spojené státy, aby dostály svým závazkům vůči WHO, a Moskva chování Washingtonu označila za sobecké.

Trump přikázal platby do fondů WHO pozastavit kvůli tomu, že organizace podle něj nezvládla proti koronaviru včas zasáhnout. Šéf Bílého domu také prohlásil, že WHO nekriticky přijímala zprávy o šíření viru v Číně od čínské vlády a chválila Peking za jeho transparentní přístup.

"Pozastavení financí Světové zdravotnické organizaci během zdravotní krize je skutečně nebezpečné. Její prací je zpomalit šíření nemoci covid-19, a když tato práce bude zastavena, žádná jiná organizace ji nebude moci nahradit. Svět potřebuje WHO více než kdy jindy," napsal na twitteru Gates.



Reakce států

"Obviňování ničemu nepomůže. Virus nezná hranice. Proti covid-19 musíme úzce spolupracovat. Jednou z nejlepších investic je posílit OSN, především pak její podfinancovanou WHO," uvedl na twitteru německý ministr zahraničí Heiko Maas.

Rovněž Čína vyzvala USA, aby závazky vůči WHO splnily. Čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že svět se kvůli pandemii nachází v kritickém okamžiku a že americké rozhodnutí může dopadnout na všechny země světa.

Spojené státy se podle náměstka ruského ministra zahraničí zachovaly sobecky. "Oznámení Washingtonu o pozastavení financování WHO je nanejvýš znepokojivé. Je to projev naprosto sobeckého přístupu amerických úřadů k dění ve světě v souvislosti s pandemií," prohlásil Sergej Rjabkov, jehož citovala agentura TASS. Americký krok podle diplomata zasluhuje odsouzení.

Portál BBC s odkazem na finanční výkazy za roky 2018 a 2019 uvedl, že USA poskytly WHO 400 milionů dolarů, což bylo necelých 15 procent tehdejšího rozpočtu organizace. Americká rozhlasová stanice NPR uvádí, že aktuální odhad amerického příspěvku představuje asi 22 procent rozpočtu WHO.

Po USA byla druhým největším přispěvatelem Nadace Billa a Melindy Gatesových, která WHO poskytla zhruba deset procent jejího rozpočtu. Ze zemí byla po USA druhým největším sponzorem Británie. Čína v letech 2018 a 2019 poskytla WHO 76 milionů dolarů na příspěvcích a asi deset milionů dolarů v dobrovolném daru.