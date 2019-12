Bloombergův volební tým využíval vězně, prý nevědomky

Volební tým Michaela Bloomberga, který se uchází o prezidentskou nominaci Demokratické strany, využíval k obvolání voličů vězně. Informaci zpravodajského serveru The Intercept kampaň amerického miliardáře v úterý potvrdila, zároveň ale zdůraznila, že to činila nevědomky. S firmou, která call centra ve věznicích provozuje, už Bloomberg ukončil spolupráci.

Bloombergova kampaň si podle serveru The Intercept najala přes prostředníka specializovanou firmu ProCom, která vyřizuje za zákazníky telefonické hovory. Svá call centra provozuje ve věznicích v Oklahomě. Ženy, které si odpykávaly trest v jedné z nich, přesvědčovaly v poslední době po telefonu americké voliče o kvalitách prezidentského kandidáta Bloomberga.

"Nevěděli jsme o tom a nikdy bychom to nepřipustili, kdybychom to věděli," uvedla Bloombergova mluvčí Julie Woodová. Volební tým amerického miliardáře se o call centru ve věznici dozvěděl podle ní až na základě dotazů novinářů. "Tuto praxi nepodporujeme," dodala Woodová a oznámila, že spolupráci s příslušnou firmou okamžitě ukončila.

Zatímco americká ústava zakazuje otroctví, třináctý dodatek umožňuje nutit vězně k práci jako součást jejich vězeňského trestu, upozornil zpravodajský server BBC.

Bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg oficiálně vstoupil do boje o Bílý dům teprve na konci listopadu. Sedmasedmdesátiletý mediální magnát tehdy prohlásil, že Spojené státy si nemohou dovolit mít další čtyři roky v čele republikána Donalda Trumpa. Výhrady měl ale i vůči tomu, co dosud viděl u některých demokratických kandidátů. Prezidentské volby se budou v USA konat 3. listopadu příštího roku.

Bloomberga průzkumy veřejného mínění zatím neřadí mezi favority. Největší podporu v demokratickém táboře má podle nich bývalý viceprezident Joe Biden následovaný senátory Berniem Sandersem a Elizabeth Warrenovou.