Cesta po památkách. Mexiko spouští projekt Mayský vlak

Tradičním rituálem původních obyvatel Mexika bude slavnostně zahájen projekt Mayský vlak, který má železniční tratí propojit archeologické památky na Yucatánském poloostrově. Podle místních médií se ceremonie budou konat na několika místech tohoto poloostrova, včetně mayské lokality Palenque, kde je očekáván i prezident Andrés Manuel López Obrador.

Obřady, v nichž zástupci původních obyvatel požádají matku Zemi o svolení s výstavbou Mayského vlaku, budou ve všech pěti mexických státech Yucatánského poloostrova, které koleje propojí. Celkem chce vláda do pěti let zprovoznit na 1500 kilometrů železniční trati, na níž bude celkem 15 zastávek kolem celého poloostrova.

Vláda si od ambiciózního, mnohými ale kritizovaného, projektu slibuje oživení cestovního ruchu, zlepšení místní infrastruktury, vytvoření pracovních míst a zlepšení životní úrovně místních obyvatel. Železnice má být využívána pro přepravu osob i zboží. Profitovat by tak z ní měli podle vlády podnikatelé různých sektorů.

Náklady na projekt odhaduje vláda na 120 až 150 miliard mexických pesos (až 170 miliard korun) a financovat ho chce částečně ze soukromých investic. Někteří se obávají, že vláda dost peněz nesežene. Rozšířit železniční síť v regionu chtěl i předchozí prezident Enrique Peňa Nieto, projekt ale nakonec zrušil pro nedostatek financí.

"Mayský vlak by měl být v provozu nejpozději za pět let, ale doufáme, že to bude dřív," řekl tento týden na tiskové konferenci Alejandro Varela z vládního úřadu pro podporu cestovního ruchu (Fonatur).

Projekt kritizují ekologové, protože trasa má procházet i přírodními rezervacemi. Vláda ale tvrdí, že bude k přírodě šetrná. Někteří vyjadřují pochybnosti o lhůtě, ve které vláda hodlá železnici postavit.

O projektu Mayský vlak rozhodovali minulý měsíc i voliči v nezávazném referendu, které vyhlásil prezident López Obrador ještě před nástupem do úřadu 1. prosince. Projekt podpořilo 90 procent hlasujících, účastnilo se ale jen asi milion lidí, což je méně než jedno procento mexických voličů.