Cohen zvažuje, zda bude vypovídat v Kongresu. Bojí se Trumpa

Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen ještě zvažuje, zda bude v únoru skutečně veřejně vypovídat v Kongresu. Podle jeho obhájce se Cohen obává zastrašování ze strany šéfa Bílého domu. Cohen dříve souhlasil, že veřejně vystoupí ve výboru Sněmovny reprezentantů USA. Slyšení je naplánované na 7. února.

"Je tu nelíčený strach, kvůli kterému Michael Cohen zvažuje, zda by měl předstoupit nebo ne, konečné rozhodnutí ještě nebylo přijato," řekl televizní stanici MSNBC Cohenův obhájce Lanny Davis. Podle něj se prezident některými svými výroky pokouší o zastrašování a manipulaci svědkem.

Trump o víkendu v rozhovoru s televizí Fox News naznačil, že má kompromitující informace o tchánovi Cohena. Svého někdejšího obhájce také dříve označil za krysu, protože spolupracoval se žalobci.

Cohena poslal neworský soud nepodmíněně na tři roky do vězení za to, že během prezidentské volební kampaně zaplatil za mlčení dvěma ženám, které tvrdily, že měly s Trumpem poměr. Podle soudu šlo o porušení pravidel pro financování volební kampaně. Cohen přitom tvrdil, že Trump platby ženám nařídil, ačkoliv věděl, že je takový postup špatný. Prezident románky s ženami popírá a platby za mlčení považuje za Cohenovy soukromé transakce, za které nese odpovědnost jeho bývalý právník.

Cohen byl také odsouzen ke dvěma měsícům vězení za to, že lhal americkým poslancům při slyšení o realitním záměru Trumpa v Moskvě. V Kongresu tvrdil, že o plánech postavit v ruské metropoli mrakodrap se jednalo do ledna 2016, přestože byly ve hře až do června. V té době byl už Trump oficiálním kandidátem republikánů na prezidentský úřad. Tresty bude někdejší prezidentův obhájce vykonávat souběžně.

Cohen je klíčovou postavou pro práci zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který se zabývá vazbami Trumpovy prezidentské kampaně na Rusko.