Cohena jsem k porušení zákona nenabádal, brání se Trump

Donald Trump prý nikdy nepověřil svého bývalého osobního právníka Michaela Cohena, aby porušil zákon. Cohen je právník a měl by zákony znát, napsal americký prezident na twitteru den po rozsudku newyorského soudu, který Cohena poslal na tři roky do vězení.

Advokát podle verdiktu uplatil v roce 2016 dvě bývalé Trumpovy milenky, aby mlčely o poměru s budoucím prezidentem a neohrozily jeho šance na volební vítězství. Cohen při vyšetřování vypověděl, že částky nechal vyplatit na pokyn ženatého Trumpa. Podle soudu šlo o porušení pravidel pro financování volební kampaně, což je v USA trestný čin.

Trump dlouho tvrdil, že o žádných platbách pornohvězdě Stormy Daniels a modelce Karen McDougalové nic neví. Pak připustil, že peníze dostaly, ale z iniciativy Cohena, který za své činy nese odpovědnost. Nevěru prezident vytrvale popírá.

"Nikdy jsem Michaela Cohena nepověřil, aby porušil zákon," napsal Trump na twitteru. "Je to právník a měl by zákony znát... Právník nese velkou odpovědnost, když udělá chybu," uvedl prezident a dodal, že podle názoru mnoha expertů nebyly zákony o financování volební kampaně porušeny.

....guilty even on a civil basis. Those charges were just agreed to by him in order to embarrass the president and get a much reduced prison sentence, which he did-including the fact that his family was temporarily let off the hook. As a lawyer, Michael has great liability to me!