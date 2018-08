Čtyři lidé nepřežili střelbu ve Frederictonu. Podezřelý ve vazbě

Nejméně čtyři lidé zahynuli při střelbě ve východokanadském městě Frederictonu. Oznámila to místní policie s tím, že dva z mrtvých jsou členové policejního sboru. Policisté byli přivoláni po sedmé hodině ranní místního času (12.00 SELČ) a vzápětí vyzvali občany, aby se místu vyhnuli a zamkli se doma. V pozdějším oznámení policie uvedla, že vzala do vazby jednoho člověka.

Okolnosti střelby zatím nejsou jasné. Police slíbila, že poskytne další informace později. Ve svém nejnovějším tweetu oznámila, že dvě z obětí střelby v Brookside Drive jsou policisté. Neposkytla jejich jména a požádala veřejnost, aby respektovala tuto chvíli jako těžkou pro kolegy i rodiny mrtvých.

"V tuto chvíli můžeme potvrdit několik mrtvých. Incident stále pokračuje. Poskytneme více informací, jakmile je budeme mít. Prosíme, abyste se nadále vyhýbali oblasti Brookside Drive," stálo v jednom policejním tweetu. V dalším vzkazu policie požádala, aby lidé přestali používat přímé policejní číslo, protože linka je zahlcená, a aby se obraceli na pohotovostní číslo 911. Policisté také žádali občany, aby na sociálních sítích přestali udávat pozice, z nichž se zasahuje.

"Můžeme potvrdit, že jsme vzali jednoho podezřelého do vazby. Oblast Brookside zůstává uzavřena a vyšetřování pokračuje. Prosíme, vyhněte se jí a sledujte naše informace," uvádí nejnovější policejní tweet.

Na incident reagoval kanadský premiér Justin Trudeau. "Z Frederictonu přišla strašná zpráva. Jsem z celého srdce se všemi, kdo jsou střelbou z rána postiženi. Situaci sledujeme," napsal premiér na Twitteru.

David MacCoubrey, který ve Frederictonu žije, řekl, že ho ráno kolem sedmé hodiny probudily tři výstřely. Palba pak podle něj pokračovala do půl deváté a MacCoubrey napočítal dalších 15 výstřelů. Muž žije v bytovém komplexu skládajícím se ze čtyř budov. Palba podle něj přicházela ze středu areálu a policie celou oblast prohledávala. On sám zůstal sedět co nejdál od okna svého bytu, který je ve čtvrtém patře.

UDPATE: At this time we can confirm that we have one suspect in custody.



Police continue to have the Brookside area contained for the foreseeable future as the investigation is ongoing.



Please continue to avoid the area and follow us for the facts. - Fredericton Police (@CityFredPolice) 10. srpna 2018

Fredericton je hlavní město provincie Nový Brunšvik a je domovem více než 58 tisíc lidí.

Případ není první

V Novém Brunšviku se střílelo roku 2014, kdy v Monctonu o život přišli tři příslušníci jízdní policie a dva jejich kolegové byli zraněni. Pachatel Justin Bourque byl odsouzen k doživotnímu trestu. V Kanadě, kde platí přísnější zbrojní zákon než v sousedních USA, byl tento čin považován za jeden z nejkrvavějších v historii země.

Provincie Ontario ve čtvrtek přislíbila zvýšení výdajů pro policii. Osoby podezřelé ze zločinů spáchaných střelnou zbraní mají být drženy až do procesu ve vazbě.