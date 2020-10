Do prezidentských voleb v USA stále více promlouvají konspirační teorie, atmosféra je vyhrocená

Oba hlavní tábory se obviňují ze snahy ukrást volby. Do ulic v různých koutech země vyráží ozbrojení muži připraveni vzít zákon do vlastních rukou. Na sociálních sítích vzkvétá konspirační teorie o tom, že špičky Demokratické strany zneužívají děti. A obchody se zbraněmi hlásí "šílené" prodeje. Signály ze Spojených států nasvědčují tomu, že volby se tam letos odehrávají ve vyhrocené atmosféře. Analytici se obávají, že smířit se s výsledkem bude pro značnou část Američanů problém a že někteří by se mohli uchýlit i k násilí.

"Je to ďábelská směsice, jakou jsme v amerických dějinách neviděli. A jestli ano, tak už od toho uběhla desetiletí, ne-li staletí," shrnul nedávno souhru rizikových faktorů spojených s volbami úřad pro vnitřní bezpečnost ve státě New Jersey. Nebylo to první ani poslední podobné vyjádření ze strany amerických úřadů.

Na pozadí varování je dlouhodobá polarizace společnosti a nevraživost mezi dvěma hlavními politickými proudy. Od posledních prezidentských voleb toto napětí rozhodně nepolevilo a například podle konzervativního komentátora Davida Frenche je nyní tak silné, že už lze uvažovat o odtržení některých států. Nový průzkum agentury AP a výzkumného ústavu NORC Center for Public Affairs Research naznačuje, že v očích 85 procent amerických voličů panují mezi obyvateli zásadní hodnotové neshody.

Debaty o politice se podle některých voličů stávají osobnější, zaznívají ale i znepokojivější hodnocení. "Myslím, že když vyhraje (demokratický kandidát Joe) Biden, je to v podstatě konec světa," citoval magazín Time v zářijové reportáži jistou Tinu Arthurovou z Wisconsinu. "Vážně bych se pokusila opustit zemi. A kdyby ta možnost nebyla, asi bych vzala děti, sedla do garáže a nastartovala auto a bylo by po všem," dodala žena.

Údajný spolek na týrání dětí

V rozhovoru s reportérkou se svěřila s obavami z tajného spolku mocných, kteří ve velkém týrají děti. Tato myšlenka je jedním z hlavních pilířů konspirační teorie QAnon, podle níž může spiknutí zvrhlíků zastavit jedině americký prezident Donald Trump. Kolik Američanů se s touto nepodloženou fámou ztotožňuje, není jasné, pozorovatelé však mají za to, že řady hnutí QAnon se v posledních měsících dramaticky rozrostly. Například společnost Facebook jej považuje za tak vážnou hrozbu, že před dvěma týdny ohlásila zákaz obsahu spojeného s danou komunitou.

Facebook také během kampaně vystupňoval opatření proti "militarizovaným sociálním hnutím", které jsou v USA čím dál viditelnějším fenoménem. Přispěla k tomu i vlna protestů proti policejní brutalitě, při kterých mnohde hlídkovaly skupiny ozbrojených "protidemonstrantů". Jeden takový podle vyšetřovatelů v létě ve Wisconsinu zastřelil dva účastníky protestu, ozbrojují se však i lidé z opačné strany barikády.

Podle agentury AFP lze na mnoha místech země pozorovat "zběsilé" nakupování zbraní. "V tuto chvíli je tolik nových zájemců, že výrobci mají problémy držet krok," líčil správce střelnice ve státě Mississippi Chad Winkler. "Prodeje jsou šílené," řekla zase deníku The New York Times (NYT) majitelka obchodu se zbraněmi v Pensylvánii.

Asi nejvíce alarmující však byly nedávné zprávy ze státu Michigan, kde podle Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) několik mužů ve spolupráci s místní milicí plánovalo únos guvernérky a další útoky. Děním v USA se podle NYT v září poprvé začala zabývat nevládní organizace International Crisis Group (ICG), která si klade za cíl upozorňovat na možné krvavé konflikty v různých koutech světa. "Nikdy bychom nepředpovídali občanskou válku, ale izolované případy násilí by mohly být poměrně vážné," uvedl ředitel ICG Robert Malley.

Trump viní Bidena, že chce Američanům vzít zbraně

Kromě internetových fám utváří nevyzpytatelnou atmosféru i tón kampaně. Prezident Trump například prohlašuje, že Biden chce Američanům vzít jejich zbraně, v televizním duelu se svým rivalem vzkázal jedné krajně pravicové skupině "stáhněte se a čekejte", a Trumpova kampaň mezitím v klipu vyzývá, aby lidé "narukovali" do operace na hlídání volebních místností. Výzva navazuje na prezidentova četná nepodložená tvrzení o volebních podvodech, která jsou podle analýzy televize NBC News dál šířena sítí spřízněných aktérů na internetu.

Konspirační teorie zároveň nejsou výlučnou doménou Trumpových příznivců, demokratičtí voliči například rozdmýchávali spekulace ohledně zdravotního stavu hlavy státu. A i demokraté hovoří o snaze druhé strany ukrást volební vítězství. Biden sice uvádí, že výsledky přijme, tento měsíc ale také prohlásil, že může prohrát jedině v důsledku nekalostí.

V nejbližších týdnech tak lze čekat velmi turbulentní vývoj. "Je-li významné procento amerického lidu připraveno neuznat výsledek... bude to znamenat problémy, které jsou pro mě jen stěží představitelné," řekla zpravodajské společnosti BBC odbornice na dezinformace z vysoké školy Syracuse University Whitney Phillipsová.

"Někdo musí naši zemi sjednotit. Zkrátka si myslím, že naše společnost je zmatená a v potížích," hodnotil situaci v rozhovoru s AP 64letý republikán z Missouri Gary Conrad. Výše zmíněný průzkum v tomto směru mnoho optimismu neskýtá. Vyplývá z něj, že drtivá většina stoupenců Trumpa i Bidena očekává od vítězství druhé strany zhoršení nejednoty.