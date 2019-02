Dobyli jsme všechna území Islámského státu v Sýrii, říká Trump

Arabsko-kurdské milice SDF podporované Spojenými státy dobyly v Sýrii veškeré území, které zde ovládalo teroristické hnutí Islámský stát (IS). Ve čtvrtek to americkým vojákům na základně na Aljašce řekl prezident USA Donald Trump. Agentura Reuters poznamenala, že Trumpovo tvrzení odporuje prohlášení velitele SDF Mazluma Kobaniho, který konečné vítězství očekává do týdne.

Trump během mezipřistání v Anchorage při návratu z Vietnamu, kde se zúčastnil summitu se severokorejským diktátorem Kim Čon-unem, řekl vojákům, že dosud slýchávali o ovládnutí 90 či 92 procent někdejšího teroristického území. "Nyní je to 100 procent, co jsme ovládli, 100 procent chalífátu," řekl prezident.

Kobani ale zveřejnil video, na kterém udává, že SDF by mohla konečné vítězství nad IS oznámit do týdne.

Po definitivní porážce islamistů v Sýrii chce Trump z této blízkovýchodní země stáhnout většinu z 2000 amerických vojáků. V Sýrii si ale USA ponechají 400 vojáků - část z nich na severovýchodě a zbytek na americké vojenské základně Tanf blízko hranic s Irákem a Jordánskem.