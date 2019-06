Dohoda o hranicích má tajnou část, tvrdí Trump. Mexiko to popírá

Imigrační smlouva s Mexikem, která odvrátila uvalení cel na mexický dovoz do Spojených států, obsahuje ve skutečnosti víc, než je v ní psáno. V reakci na kritiku, že dokument, který má ochránit USA před masami středoamerických migrantů, nepřináší nic nového, to uvedl americký prezident Donald Trump. Mexická strana ale vyloučila, že by s Washingtonem dojednala cokoli navíc.

Trump na twitteru napsal, že Mexiko se zavázalo udělat pro omezení migrace víc, než stojí ve smlouvě. Později prohlásil, že "v dohodě je cosi, co Mexiko velmi brzy oznámí". Nevěří prý, že by Mexiko existenci "neveřejné části" migrační dohody popíralo.

Mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard ale novinářům řekl, že žádné utajované klauzule dohoda nemá. Bílý dům na žádosti novinářů o vysvětlení nereagoval.

Ebrard novinářům řekl, že smlouva jeho zemi dává 45 dní na snížení počtu migrantů mířících přes mexickou hranici do USA. "Ukažme, že to za těch 45 dnů zvládneme," prohlásil Ebrard na tiskové konferenci. Dodal, že bude o snížení počtu migrantů jednat s organizacemi z dalších středoamerických a jihoamerických zemí, které by mohly pomoci.

Pokud se migraci do USA nepodaří omezit, zahájí Mexiko jednání s USA o získání statusu bezpečné třetí země, řekl Ebrard. Pak by bylo možné migranty z USA bez problémů vracet.

Podle společné deklarace, na které se USA s Mexikem dohodly minulý pátek, Mexiko souhlasilo, že si nechá více migrantů, kteří usilují o azyl v USA, aby v zemi vyčkali na americké rozhodnutí svého případu. Mexiko také posílí prosazovaní práva, které má omezit přistěhovalectví bez dokladů, včetně nasazení národní gardy na své jižní hranici.

Spojené státy se na druhé straně zavázaly pracovat na rychlejším vyřizování žádostí o azyl. Obě země navíc posílí spolupráci bezpečnostních složek při ochraně společné hranice včetně sdílení informací.