Guaidó armádě: Blokovat humanitární pomoc je zločin

Bránit přísunu humanitární pomoci zablokované na kolumbijské hranici je téměř totéž co genocida, protože jde o zločin proti lidskosti. Armádě to v neděli vzkázal venezuelský opoziční politik Juan Guaidó, který se prohlásil úřadujícím prezidentem. Vjezdu kamionů brání na příkaz zvoleného prezidenta Nicoláse Madura armáda.

Guaidóa už uznalo za úřadující hlavu států na 50 zemí včetně Česka. Opozice i tyto státy nepovažují loňské volby za demokratické a požadují vypsání nových. "Existují lidé, kteří nesou odpovědnost, ať to Madurův režim ví. Je to zločin proti lidskosti, pánové z armády," řekl Guaidó, když odcházel po mši z kostela ve východní části Caracasu v doprovodu manželky a jejich dítěte.

Vojáci se podle něj stávají "katy a pachateli genocidy" tím, že vraždí mladé účastníky demonstrací a brání vjezdu humanitární pomoci. Guaidó také vyzval Venezuelany, aby se v úterý zúčastnili pochodu na památku obětí předchozích protestů. Podle OSN při nich od 21. ledna zemřelo na 40 lidí. Pochod má být využit také k vyjádření požadavku na uvolnění průjezdu humanitárních kamionů.

Několik tun potravin a léků poslaných Spojenými státy je od čtvrtka ve skladech zřízených v kolumbijské pohraniční Cúcutě. Průjezd přes most z venezuelské strany blokuje armáda s pomocí kontejnerů a cisterny. Guaidó řekl, že několik set dobrovolníků je připraveno dopravit zboží z Kolumbie do Venezuely a že brzy dorazí do sousední Brazílie další pomoc. "Nedostane-li se sem zboží včas, je 300 tisíc Venezuelanů odsouzeno k smrti," řekl Guaidó.

Maduro tvrdí, že pověsti o naléhavé humanitární potřebě ve Venezuele jsou výmysl, jímž chce Washington odůvodnit intervenci. Poslání pomoci Maduro označil za politickou show. Nedostatek potravin a léků ve Venezuele je podle něj důsledek amerických sankcí.

Venezuela prožívá hlubokou krizi, nedostává se v ní základní zboží a panuje vysoká inflace. OSN odhaduje, že od roku 2015 kvůli chudobě uprchlo ze země 2,3 milionu lidí.