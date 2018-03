Hádka sourozenců o ovladač skončila tragickou střelbou

Tragédií dopadla hádka mladých sourozenců v americkém státě Mississippi kvůli ovladači k herní konzoli. Devítiletý bratr zastřelil svou třináctiletou sestru, když mu nechtěla půjčit ovladač ke hře, uvedla policie. Zprávu přinesly servery The Washington Times a BBC.

Tragická událost se odehrála v sobotu odpoledne, když matka obou dětí byla ve vedlejší místnosti. Rozčilený chlapec vzal do ruky zbraň a svou sestru zastřelil. Zasáhl ji zezadu do hlavy, střela proletěla mozkem.

Dívka byla převezena do dětské nemocnice v Memphisu. Do neděle se o jejím stavu nic nevědělo, nakonec ale svým fatálním zraněním podlehla.

"Chlapci je jen devět let. Předpokládám, že něco takového viděl v nějaké videohře nebo v televizi. Nevím, jestli si uvědomoval, co přesně tímto činem spáchá. Nedokážu na to odpovědět. Vím akorát, že je to tragédie," řekl k případu místnímu listu Clarion Ledge šerif okresu Monroe Cecil Cantrell.

Policie dál vyšetřuje okolnosti případu i to, jak se chlapec ke zbrani ráže pětadvacet dostal. "Je to pro nás nové teritorium. Nikdy jsme se nesetkali s tím, že by devítileté dítě zastřelilo jiné dítě," dodal šerif.