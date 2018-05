Hněv omega samců. Vypukla vzpoura paniců

Anonymní subkultura frustrovaných mužů, již trpí chronickým neúspěchem u žen, není smyšleným námětem thrilleru, ale skutečným fenoménem dnešní doby. Hněv omega samců, jak tito jedinci sami sebe posměšně označují, přerostl v reálnou hrozbu. Jeden z jejich sympatizantů zabil před pár dny v Kanadě deset lidí.

Pětadvacetiletý Alek Minassian, nakrátko ostříhaný muž sportovní postavy, jehož okolí popsalo jako nadaného, ale asociálního počítačového nadšence, usedl předminulé úterý do vypůjčené bílé dodávky a zamířil do centra Toronta. Na jedné z hlavních tříd pak opakovaně strhával volant na přilehlé chodníky, kde se hodinu po poledni pohybovaly desítky lidí.

Devět chodců zemřelo přímo na místě, desátá oběť podlehla zraněním o několik hodin později. Vážně zraněno bylo dalších 15 lidí. Policie nakonec útočníka zpacifikovala bez jediného výstřelu, třebaže ten se na místě dožadoval zastřelení. Vyšetřovatelé později uvedli, že oběťmi byly převážně ženy.

Z oficiálních míst zatím nezaznělo, co bylo motivem muže, jenž podle bývalého spolužáka donedávna ani nevěděl, jak funguje volant. Klíčem k rozluštění by ale mohl být facebookový příspěvek, který Minassian zveřejnil krátce předtím, než k hrůznému činu došlo: "Vzpoura incelů již začala. Svrhneme všechny ty Chady a Stacy. Všechna sláva největšímu gentlemanovi Elliotu Rodgerovi!"

Nedobrovolný celibát

Na první pohled nesrozumitelný vzkaz v sobě nese několik odkazů k takzvaným incels. Slovo je zkratkou anglického "involuntary celibate" neboli nedobrovolný celibát a označuje komunitu mužů, kteří jsou frustrovaní až chronickým odmítáním ze strany opačného pohlaví, k němuž proto chovají zášť. Jejich nepřáteli jsou takzvaní Chads, jak označují pohledné a u žen úspěšné muže. Stacy je zase označení pro atraktivní ženy, kterým zazlívají, že s nimi nechtějí mít pohlavní styk. Sebe považují za méněcenné beta až omega samce, kteří podle jejich slov ženy odpuzují. Přisuzují si ale nárok na sex jako na základní lidskou potřebu, ačkoli je přitom spojuje nenávist a pohrdání ženami.

"Existují dvě definice incelů - doslovná a sociální. Doslovnou definicí je termín nedobrovolný celibát, jenž označuje někoho, kdo by chtěl mít sex, ale z jakéhokoli důvodu nemůže. Podle sociální definice jde o jedince, obvykle muže, kteří věří, že nemohou mít sex kvůli svému vzhledu. Často mají misogynní vztah k ženám, do jisté míry obviňují za svůj celibát společnost a do jisté míry cítí, že mají nárok na sex," stojí na stránkách jednoho z fór, kde mezi sebou tito muži diskutují.

Tam spolu obvykle sdílejí svá traumata a frustrace z nenaplněného sexuálního apetitu. Jejich vzkazy sahají od sebelítostných obviňování až po extremistické výlevy proti ženám, které jsou podle nich odpovědné za jejich neštěstí.

"Být milý k ženám, abys je dostal, je totální blbost. Ženy jsou biologicky naprogramované, aby je přitahovali lhostejní, arogantní hňupové. Touží po mužích, kteří nerespektují ženy," stěžuje si například jeden z diskutujících ve vláknu, v němž incelové popisují své zkušenosti s experimentem, kdy se v seznamovacích aplikacích vydávali za své pohlednější soky.

Někteří dokonce ženy viní z masakru v Torontu: "Kdybyste s tím klukem měly sex, mohly jste zachránit deset životů," stálo v jednom ze vzkazů po útoku. "Společnost zachází se single muži jako s odpadem, a to musí přestat. Lidé u moci, ženy, mají schopnost to změnit, ale nechtějí. Mají krev na rukách," uvedl další. Část z nich proto volá po kriminalizaci polygamie, aby dívky "zbyly" i na ně.