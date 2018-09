Hurikán Florence zasáhl USA, vichr ničí domy a lidé umírají.

Již pět obětí si podle agentury Reuters vyžádal hurikán Florence, který v pátek zasáhl východní pobřeží Spojených států. Živel po dopadu na pevninu zeslábl v tropickou bouři, státy Severní a Jižní Karolína ale nadále pociťují jeho devastující účinky. Vichr, který bouři doprovází, ničí domy, poráží stromy a sloupy elektrického vedení. Bez dodávek elektřiny se ocitlo téměř 900 000 domácností a podniků. Kvůli záplavám, jež způsobily mohutné lijáky, zůstaly odříznuty od okolí stovky lidí. Po celých Spojených státech bylo do neděle zrušeno přes 2400 letů.

Ve městě Wilmington v Severní Karolíně spadl strom na dům a zabil ženu a její malé dítě. Další obětí se stala žena v okrese Pender v Severní Karolíně, ke které kvůli stromům na silnici včas nedorazila záchranná služba. Čtvrtým mrtvým je muž v okrese Lenoir, který podle guvernéra zemřel při zapojování generátoru. V témže okrese zahynul také další muž, který vyšel ven zkontrolovat lovecké psy a smetla ho vichřice.

