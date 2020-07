Jak se Trump vyrovná s případnou prohrou?

Americký prezident Donald Trump se odmítl veřejně zavázat k tomu, že přijme výsledek nadcházejících prezidentských voleb. V nedělním rozhovoru na televizi Fox News uvedl, že nemůže "prostě říct ano", protože na to by musel výsledky vidět. Média připomínají, že podobně se Trump k této otázce stavěl i před čtyřmi lety.

"Musím to vidět," prohlásil Trump. Když jej moderátor Chris Wallace vyzval, aby dal jasnou odpověď, zda bude vyústění listopadové volby akceptovat, dodal: "Musím to vidět. Podívejte se, musím to vidět. Ne, nebudu prostě říkat ano. Nebudu říkat ne."

Podle agentury AP je pozoruhodné, aby úřadující hlava státu takto vyjadřovala nedůvěru v americký volební proces. "Volby rozhodne americký lid. A vláda Spojených států je bez problému schopna vyprovodit nepovolané osoby z Bílého domu," reagovala na prezidentova slova kampaň Joea Bidena, kterého příští měsíc do voleb oficiálně vyšle Demokratická strana.

U jeho republikánského soupeře nicméně postoj k volebnímu výsledku formulovaný v nedělním rozhovoru není ničím novým. Před volbami v roce 2016 rovněž odmítl slíbit, že se podřídí vůli voličů, pokud by vyhrála jeho soupeřka Hillary Clintonová. "Řeknu vám to, až přijde čas. Budu vás držet v napětí," řekl tehdy v televizní debatě s bývalou ministryní zahraničí.

Nařčení bez důkazů

Trump v minulosti bez jakýchkoli důkazů tvrdil, že do voleb ve Spojených státech zasahují nelegální imigranti, nyní argumentuje očekávanými podvody s korespondenčními hlasovacími lístky, které kvůli epidemii covidu-19 zřejmě v listopadu využije velká část voličů. "Myslím, že hlasování poštou zmanipuluje volby," uvedl prezident v nedělním interview.

Trumpovy obavy ale vzhledem k dosavadním zkušenostem v USA nejsou opodstatněné. Podvody s hlasovacími lístky se sice vyskytují, podle expertů je ale rozsah tohoto fenoménu prakticky zanedbatelný. "Ve státech, které mají delší tradici poštovního hlasování, jako například Washington, kde je tato metoda široce využívaná od roku 2005, nebyly při dosavadních volbách pozorovány žádné důkazy rozšířených podvodů," napsal nedávno deník The New York Times (NYT).

Zdokumentované případy se podle listu ani trochu nepodobají "masové a koordinované zločinnosti", před jakou varuje prezident. Ve státě Washington prý úřady po volbách roku 2016 objevily pouze 74 problematických hlasovacích lístků. "Mohu vám garantovat, že korespondenční hlasování je bezpečnější než hlasování ve volebních místnostech," řekla šéfka volební komise v okrese King County Julie Wiseová.

Biden má navrch

Aktuální průzkumy volebních preferencí favorizují demokratického kandidáta Bidena. V nové sondáži zadané televizí ABC News a listem Washington Post má bývalý viceprezident navrch dokonce o 15 procentních bodů. Toto číslo se ale týká podpory mezi registrovanými voliči, u "pravděpodobných voličů" byl rozdíl o pět bodů nižší.

Podle prezidenta Trumpa se ale těmto číslům nedá věřit. "Neprohrávám, protože to jsou falešné průzkumy," citovala jej AP. "Byly falešné v roce 2016 a teď jsou ještě falešnější," dodal.