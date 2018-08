Kolumbii povede nejmladší prezident v historii Iván Duque

Kolumbie bude mít od úterý po osmi letech nového prezidenta. Dvaačtyřicetiletý pravicový politik Iván Duque je nejmladším zvoleným prezidentem v historii této jihoamerické země, v jejímž čele střídá Juana Manuela Santose (66). Ten podle serveru BBC Mundo končí s velmi nízkou popularitou, ač dojednal mírovou dohodu, která ukončila půl století trvající konflikt s levicovými povstalci.

Dohoda, kterou Santos dojednal, zemi klid nepřinesla. V oblastech dříve ovládaných povstalci bojují o nadvládu drogové gangy, k nimž se připojila i část povstalců, kteří nesložili zbraně.

Končící prezident Santos, který za dohodu s povstalci dostal Nobelovu cenu za mír, se s národem tento týden rozloučil v televizním projevu. Kolumbijce v něm vyzval k obraně mírové dohody a oznámil definitivní odchod z politiky. Nicméně přiznal, že zbývá ještě hodně práce k usmíření ve společnosti, kterou rozděluje zejména zapojení bývalých povstalců do veřejného života a amnestie pro některé z nich. V zemi také stále panují značné rozdíly mezi chudými a bohatými.

Vládu tvoří z poloviny ženy

Nový prezident Duque, který v červnových volbách porazil levicového kandidáta Gustava Petra, mírovou dohodu dlouhodobě kritizuje. Samotnou dohodu už sice nemůže zrušit, může ale zablokovat její uvádění do praxe. Zbývá totiž přijmout ještě asi čtvrtinu prováděcích zákonů, včetně těch nejspornějších, které se týkají soudů pro bývalé povstalce.

Duque, který bude řídit čtvrtou největší ekonomiku Latinské Ameriky podle objemu hrubého domácího produktu (HDP), svou vládu obsadil z více než z poloviny ženami. Viceprezidentkou se s ním stává Marta Lucía Ramírezová (64), která je první ženou v této funkci od vzniku Kolumbijské republiky v roce 1886. Také polovinu ministryň nové vlády budou tvořit ženy, které obsadí například i resorty vnitra či spravedlnosti.

Nový prezident se úřadu ujímá v době, kdy produkce koky, z níž se vyrábí kokain, je nejvyšší za 20 let. Kolumbie je světovým lídrem v produkci kokainu, který míří zejména do Spojených států. Duque bude muset řešit i humanitární krizi statisíců uprchlíků z Venezuely, kteří do Kolumbie v předchozích letech uprchli před ekonomickou a politickou krizí.

Mladšího prezidenta měla Kolumbijská republika jen v roce 1945, kdy se jím jako devětatřicetiletý stal Alberto Lleras. Jeho ale do této funkce jmenoval Senát po odstoupivším prezidentovi.

Iván Duque, jehož otec byl ministr energetiky a guvernér, se narodil 1. srpna 1976 v Bogotě, kde vystudoval práva. Titul v oboru veřejná správa získal na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu. Za vlády prezidenta Andrése Pastrany (1998-2002) působil jako poradce na ministerstvu financí a v letech 2001 až 2013 pracoval v Meziamerické rozvojové bance (IDB). Od července 2014 do letošního dubna byl senátorem.