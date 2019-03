Kongresmani chtějí vědět, zda se zvažovalo nahrávání Trumpa

Američtí kongresmani chtějí objasnit, zda náměstek ministra spravedlnosti Rod Rosenstein uvažoval o tajném nahrávání prezidenta Donalda Trumpa a o jeho možném zbavení úřadu. Vyplývá to z přijatého návrhu usnesení, které podle agentury Reuters v úterý jednomyslně odsouhlasil sněmovní výbor pro justici. Pokud text usnesení, který navrhli republikáni, podpoří celá sněmovna, bude mít ministr spravedlnosti William Barr dva týdny na vydání potřebných dokumentů.

Rezoluce žádá, aby ministerstvo spravedlnosti předalo Kongresu veškeré materiály, které Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nashromáždil, když objasňoval, zda Trump nebránil vyšetřování a nespolupracoval v prezidentských volbách s Ruskem. Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který byl ruskou kauzou pověřen, nenašel žádné důkazy, že by Trumpův štáb postupoval ve shodě s Moskvou. Zda Trump bránil průchodu spravedlnosti, Mueller odmítl učinit závěry.

O Rosensteinovi americká média, například The New York Times, uváděla, že chtěl v roce 2017 tajně nahrát Trumpovy výroky v Bílém domě, aby dokázal chaos panující v prezidentově okolí. Záznamy by pak posloužily k uplatnění 25. dodatku americké ústavy, který umožňuje prezidenta zbavit moci, pokud se viceprezident či administrativa shodnou, že není schopen dále zastávat úřad. Rosenstein takovéto spekulace vždy popřel.