Krize trvá. Trump odmítl obnovit financování vlády

Americký prezident Donald Trump odmítl kompromisní plán svého republikánského spojence na ukončení rozpočtové krize vlády. Senátor Lindsey Graham o víkendu navrhl, aby prezident obnovil na tři týdny financování vlády, a umožnil tak debatu o projektu hraničního plotu na jihu USA. Opoziční demokraté, kteří stavbu plotu odmítají, nehodlají o hranicích jednat, dokud Trump rozpočtovou krizi neukončí.

V případě, že by třítýdenní lhůta navrhovaná Grahamem bez výsledku uplynula, měl by podle republikánského senátora prezident volnou ruku pro vyhlášení stavu nouze. Ten by mu umožnil obejít Kongres a financovat plot z rozpočtu ministerstva obrany nebo z peněz vyhrazených na kompenzaci škod způsobených živelními pohromami. Před takovým scénářem Trumpa varují demokraté a odmítají ho i někteří republikánští zastupitelé.

Grahamův plán se ale prezidentovi nelíbí, řekl dnes ve Washingtonu novinářům před odletem do New Orleansu na setkání s americkými farmáři. Na twitteru pak znovu z odpovědnosti za rozpočtovou krizi obvinil demokraty. "Čekal jsem celý víkend. Demokraté se musejí okamžitě pustit do práce. Hranice musejí být zabezpečeny!" kritizoval Trump neochotu opozice k ústupkům. Stav nouze se ale prý šéf Bílého domu vyhlásit nechystá.

Trump dnes rovněž reagoval na víkendovou zprávu listu The Washington Post, podle níž skrýval podrobnosti o jednáních se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Podle zdrojů amerického listu šéf Bílého domu dokonce po prvním setkání s Putinem u příležitosti summitu hlav států a vlád skupiny G20 v roce 2017 sebral poznámky svého tlumočníka a nakázal mu, aby o jednání s nikým nemluvil.

Zprávy washingtonského listu jsou lživé, řekl dnes prezident. O žádných poznámkách svého tlumočníka prý nic neví.