Krym je Ruska, vždyť tam všichni mluví rusky, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump na nedávném summitu sedmi hospodářsky nejsilnějších států G7 v Kanadě prohlásil, že Krym je ruský, protože každý, kdo tam žije, mluví rusky. Tvrdí to americký server BuzzFeed s odvoláním na dva anonymní diplomatické zdroje. Není prý ale jasné, zda prezident nežertoval.

Šéf Bílého domu měl problematický výrok pronést na páteční večeři během diskuse o zahraniční politice. Zpochybnil navíc podporu západních států Ukrajině, která je podle Trumpa "jednou z nejvíc zkorumpovaných zemí na světě," napsal BuzzFeed.

"Není jasné, zda byl Trumpův komentář zběžnou poznámkou pronesenou žertem, nebo zda jde o signál radikálního ústupu od dosavadní americké zahraniční politiky," uvedl server.

Rusko Krym na jaře roku 2014 okupovalo a následně anektovalo. Operace vyvolala vlnu západních sankcí a byla i příčinou pozastavení členství Ruské federace ve skupině hospodářsky nejvyspělejších zemí, která léta fungovala jako G8. Trump minulý týden před odletem do Kanady prohlásil, že Moskva by se do skupiny G7 měla vrátit.

Stejný návrh prezident zopakoval v rozhovoru pro televizi Fox News. Vztahy s ruským vůdcem Vladimirem Putinem by prý byly lepší, kdyby s ním západní státníci seděli za jedním stolem. Diplomacie se lépe zvládá osobně než telefonicky, poznamenal Trump.

Pokud bude Rusko na příští summit G7 přizváno, "vyzvu Putina, aby odešel ze Sýrie i z Ukrajiny," slíbil americký prezident.