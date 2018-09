Kushner: Kroky USA vůči Palestincům šance na mír nesnižují

Poslední represivní kroky Spojených států týkající se Palestinců - jako je uznání Jeruzaléma hlavním městem Izraele, zrušení financování programu pomoci OSN palestinským uprchlíkům nebo hrozba vypovězení Organizace pro osvobození Palestiny z jejích washingtonských úřadoven - nesnižují šance na uzavření mírové dohody mezi Izraelci a Palestinci. V rozhovoru s deníkem The New York Times (NYT) to řekl poradce amerického prezidenta pro Blízký východ Jared Kushner.

Administrativa šéfa Bílého domu Donalda Trumpa podle něj naopak šance na dosažení míru zvýšila tím, že blízkovýchodní mírový proces zbavila "falešné reality". "My děláme jedině to, že řešíme věci tak, jak je vidíme my, a nebojíme se udělat správnou věc. Myslím, že výsledkem je větší pravděpodobnost, že dosáhneme skutečného míru," řekl Kushner.

Trumpův poradce také zdůraznil, že nechce příliš kritizovat izraelsko-palestinskou dohodu, která byla v září 1993 uzavřena v Oslu a stanovila rámec pro mírová jednání na následující tři desetiletí. Dodal ale, že on osobně usiluje o radikální odtržení od minulosti.

Rozhodnutí uznat Jeruzalém hlavním městem Izraele podle Kushnera posílilo Trumpovu důvěryhodnost, neboť prezident tím splnil to, co slíbil ve volební kampani. Většina peněz, které Spojené státy do programu pomoci OSN palestinským uprchlíkům a na jiné palestinské věci posílaly, byla podle Kushnera stejně promrhána. Palestinští vůdci si kromě toho zasloužili o pomoc přijít, neboť americkou administrativu očerňovali. "Nikdo nemá na americkou zahraniční pomoc automatické právo," dodal Kushner. Program navíc podle něj nijak nepřispěl k tomu, aby byli Palestinci nakonec soběstační.

Roztržka mezi Palestinci a Washingtonem ale podle něj není neřešitelná, a to i přes prohlášení vysokých palestinských činitelů, že s Trumpem už nechtějí mít co do činění. "Na každém jednání, na kterém jsem kdy byl, než někdo řekl 'ano', odpověď předtím zněla 'ne'," uvedl Kushner.

Kushner také řekl, že kritickými výroky palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse na adresu Washingtonu se nenechá jako zkušený vyjednavač rozhodit, a připsal je částečně Abbásově domácí politice. Pokud je Abbás skutečný vůdce, americký mírový plán po jeho zveřejnění pečlivě prostuduje, uvedl prezidentův poradce.

Kushner a jeho spolupracovník Jason Greenblatt nyní podle NYT kalibrují jazyk mírového plánu, který je téměř hotový. Rozšířili také tým, který na plánu pracuje, z části proto, aby posílili část zaměřenou na ekonomické otázky.

Ačkoli palestinští vůdci označují plán již dopředu za mrtvý, Kushner a Greenblatt to odmítají s tím, že s palestinskými představiteli vedou četná jednání. Žádný termín představení plánu ještě nemají, ale podle nich se tak nejspíš nestane do listopadových voleb do Kongresu.