Lékařům se podařilo dát muži s popáleninami novou tvář i ruce

Dvaadvacetiletý Joe DiMeo z New Jersey se podle lékařů úspěšně zotavuje poté, co kvůli následkům autonehody podstoupil před šesti měsíci náročnou transplantaci. Tým lékařů mu během 23hodinové operace dokázal dát novou tvář a obě ruce, informovala ve středu televize Sky News.

DiMeo po noční směně v práci usnul za volantem, jeho auto narazilo do obrubníku a sloupu elektrického vedení, převrátilo se a začalo hořet. Projíždějící řidič nehodu viděl a mladíka z hořícího auta vytáhl. Jeho zranění byla ale tak závažná, že musel strávit několik měsíců v umělém spánku a kvůli rozsáhlým popáleninám třetího stupně podstoupil 20 rekonstruktivních operací a transplantací kůže.

Když ale začalo být jasné, že klasické operace pacientovi nepomůžou znovu zcela získat zrak a obnovit funkčnost rukou, DiMeův zdravotnický tým čítající 140 odborníků se začal připravovat na riskantní transplantaci. Lékaři mladému muži amputovali obě ruce a na úrovni poloviny předloktí je nahradili novými. Přitom propojili nervy, cévy i šlachy. Zároveň muži transplantovali celou tvář včetně čela, obočí, nosu, očních víček, rtů, obou uší a obličejových kostí.

Pacient se nyní znovu učí usmívat, mrkat, štípat nebo mačkat. "Věděl jsem, že budu postupovat jen malými krůčky. Musíte mít hodně motivace a trpělivosti," uvedl. DiMeo bude muset do konce života užívat léky a věnovat se rehabilitacím, aby znovu nabyl cit v rukách i obličeji a dokázal transplantované části těla ovládat.

Celosvětově dosud chirurgové provedli jen 18 transplantací obličeje a 35 transplantací rukou, připomněla stanice Sky News. Současné transplantace obličeje a obou rukou jsou však extrémně vzácné a zatím se o ně experti pokusili jen dvakrát. První pacient byl takto operován v roce 2009 v Paříži a na následky operace zemřel. O dva roky později se bostonští lékaři pokusili o to samé u ženy po napadení šimpanzem, několik dní po operaci jí ale museli transplantované ruce opět odstranit.

Český plastický chirurg Bohdan Pomahač, který působí v nemocnici v americkém Bostonu a vedl poslední zmíněný pokus, úspěch lékařského týmu okomentoval slovy: "Skutečnost, že se jim to podařilo, je fenomenální. Vím z první ruky, že je to neuvěřitelně komplikované. Je to obrovský úspěch."

Lékaři původně odhadovali šance, že se najde někdo kompatibilní s pacientovým imunitním systémem, jen na šest procent. Navíc hledali někoho stejného pohlaví a se stejnou barvou kůže, roli hrálo i to, aby měl dárce stejnou preferenci pro používání pravé či levé ruky.