Lula se z vězení nedostane. Nejvyšší soud verdikt zrušil

Předseda brazilského nejvyššího soudu zrušil středeční verdikt svého kolegy Marka Aurelia Mella, díky němuž mohl být dočasně propuštěn na svobodu exprezident Luiz Inácio Lula da Silva, uvězněný v dubnu za korupci. Informovala o tom místní média. Soudce Mello vydal rozhodnutí, jímž pozastavil verdikt nejvyššího soudu z roku 2016. Ten umožňuje poslat do vězení odsouzené za nenásilné trestné činy už po potvrzení jejich rozsudku soudem druhé instance.

Soudce nejvyššího soudu Mello argumentoval ve svém středeční verdiktu článkem ústavy, který stanoví, že trest vězení lze nastoupit až v případě, kdy se dokončí odvolací proces. To je i případ Luly, jemuž zbývají ještě dvě možnosti odvolání. Proti Mellovu rozhodnutí se ale odvolala prokuratura a předseda nejvyššího soudu José Antonio Dias Tóffoli jí vyhověl a Mellův verdikt zrušil.

Prokuratura argumentovala tím, že díky Mellově verdiktu by se mohlo dostat na svobodu na 169 300 odsouzených soudem druhém instance a že by to "ohrozilo pořádek a bezpečnost". Toto číslo odpovídá asi 24 procentům všech vězňů, uvedla agentura EFE.

Nástup výkonu trestu za nenásilné činy už po potvrzení rozsudku soudem druhé instance umožňuje verdikt nejvyššího soudu z roku 2016, který tehdy soud přijal těsnou většinou šest ku pěti. Toto rozhodnutí má nejvyšší soud přezkoumat příští rok v dubnu.

Proti zrušení verdiktu nejvyššího soudu z roku 2016 je řada soudců, včetně bývalého federální soudce a budoucího ministra spravedlnosti Sérgia Mora, který v předchozích letech vedl vyšetřování největšího korupčního skandálu v historii Brazílie zvaného Lava Jato a který poslal do vězení i Lulu. Mnozí se totiž obávají, že by to ztížilo možnost trestního stíhání politiků a manažerů za korupci.

Také bývalý generální prokurátor Rodrigo Janot se domnívá, že zrušení možnosti poslat do vězení odsouzené už po potvrzení soudem druhé instance by ztížilo vyšetřování. Podle něj by to vyšetřovatelům vzalo účinný prostředek, jímž je dohoda s odsouzenými výměnou za nižší trest, když budou vypovídat a pomohou usvědčit další obviněné.

"Nikdy už nebude chtít spolupracovat, když bude vědět, že mu nehrozí vězení," řekl Janot. Odvolací řízení se totiž mohou táhnout řadu let.