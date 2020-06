Manifestace proti policejní brutalitě pokračují, policie zadržela přes 4400 lidí

Nedělní pokojné demonstrace desetitisíců lidí proti policejní brutalitě vůči černochům v USA znovu zastínilo násilí, jež propuklo v některých velkých amerických městech. Úřady povolaly na pomoc policistům Národní gardu již v 15 státech včetně metropole Washingtonu, kde pořádkové síly rozháněly demonstranty slzným plynem nedaleko Bílého domu. Na 40 amerických měst již vyhlásilo noční zákaz vycházení a nejméně 4400 účastníků protestů policie zadržela.

Protesty vypukly po úmrtí černocha George Floyda, jemuž klečel bělošský policista při zatýkání několik minut na krku i přesto, že muž opakovaně říkal, že nemůže dýchat. Část incidentu zachytil náhodný kolemjdoucí na video. Bývalý policista Derek Chauvin, který na záznamu tiskne na Floyda koleno, čelí obvinění z vraždy. Před soud by měl poprvé předstoupit 8. června.

Kvůli nečekané intenzitě demonstrací v blízkosti Bílého domu se v pátek podle agentury AP americký prezident Donald Trump asi na hodinu schoval do nouzového bunkru v prezidentské rezidenci. Protesty se ve Washingtonu vyhrotily i v noci na pondělí. Policie zakročila proti lidem, kteří se neřídili zákazem vycházení, ti následně založili několik požárů a vloupali se do přilehlých bank a klenotnictví. Noční násilné střety protestujících s pořádkovými silami hlásí rovněž města New York či Filadelfie.

Demonstrace a nepokoje však nadále pokračují i na západním pobřeží USA. Ve městech Santa Monica a Long Beach v jižní Kalifornii několik stovek lidí rozbíjelo výlohy obchodů a brali z nich zboží. V centru Los Angeles vjelo do protestujících policejní auto a dva z nich srazilo na zem, zřejmě však nepřišli k újmě.

Na mnoha místech však byly protesty pokojné. Řada účastníků demonstrací se střetla s radikály a nabádala je k ukončení násilností a rabování, protože tím podle nich oslabují společné volání po spravedlnosti a reformách. Protesty podpořila řada osobností z hudebního, filmového a sportovního světa, například Beyoncé, Oprah Winfreyová, Lady Gaga či někdejší basketbalová hvězda Michael Jordan a šestinásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton.

K protestům se přidal i šerif

Zatímco někde čelila policie obviněním z příliš tvrdého postupu vůči demonstrantům, na jiných místech země se k nim připojila. Ve státě Michigan se například do pokojné manifestace zapojil místní šerif, šéf policie ve městě Santa Cruz zase poklekl s ostatními demonstranty na počest Floydovy památky.

Nepokoje propukly v době, kdy se v USA pomalu začínal vracet život k normálu po pandemii covidu-19. V souvislosti s ní přišlo o život přes 104 tisíc Američanů a přinesla významný ekonomický propad.

Hněv převážně černošských protestujících podle agentury AP podněcuje znechucení nad desetiletími rasismu v zemi založené bělošskými otrokáři, společně s nedávnou vlnou rasisticky motivovaných zabití. Řada expertů navíc upozorňuje, že pandemie covidu-19 zasáhla místní černošské komunity nepoměrně více než zbytek obyvatelstva, a to jak po zdravotní, tak i ekonomické stránce.

"Naše země zažívá bolest, ale nesmíme té bolesti dovolit, aby nás zničila. Jsme rozhněvanou zemí, ale nesmíme dopustit, aby nás naše zloba pohltila," reagoval na vývoj v nedělním prohlášení předpokládaný demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden. Bývalý viceprezident navštívil dějiště sobotního protestu ve městě Wilmington ve svém domovském státě Delaware a mluvil s některými nespokojenými občany.

Trump se přes víkend k protestům zatím oficiálně nevyjádřil, na twitteru pouze volal po tvrdému zákroku vůči demonstrantům a sdílel například příspěvek komentátora Bucka Sextona, který vyzval k využití "zdrcující síly" proti protestujícím. V sobotu pak napsal, že někteří guvernéři musí přijmout tvrdší postoj, jinak bude federální vláda nucena využít "neomezenou moc naší armády a mnoho (lidí) pozatýkat". Později také oznámil záměr zařadit krajně levicové hnutí Antifa na seznam teroristických organizací, protože podle něj nese za násilnosti odpovědnost.