Masakr ve škole: zemřelo deset lidí, dalších 17 bylo zraněno

Při střelbě ve škole na předměstí brazilského Sao Paula zemřelo deset lidí a dalších 17 bylo zraněno. Mezi mrtvými je nejméně pět školáků, jeden zaměstnanec, náhodný kolemjdoucí a podle místních médií i dva mladí střelci, kteří zřejmě po činu spáchali sebevraždu. Motiv činu policie zatím neupřesnila.

Dva ozbrojení mladíci začali střílet ve státní škole na předměstí největšího brazilského města ráno krátce po devátého hodině místního času. Podle místních médií byl minimálně jeden ze střelců bývalým žákem školy.

Deník Folha de Sao Paulo napsal, že ve škole vypukla panika, studenti z ní vybíhali ven a snažili se ukrýt v blízkých obchodech. Na místo dorazila policie, hasiči a sanitky.

Chvíli před incidentem ve škole se přibližně 500 metrů od školní budovy ozvala další střelba. Není dosud jasné, jestli mají tyto dvě události nějakou souvislost.

Střelba ve školách je v Brazílii vzácným jevem, ačkoliv země patří co do kriminality na přední místo ve světě. V absolutním počtu ročně spáchaných vražd jí ve světovém žebříčku patří nelichotivé prvenství. Poslední incident tohoto typu se odehrál v roce 2011, kdy bývalý student v Riu de Janeiro zabil 12 školáků.

9 people - including 5 children - were shot dead at a school in Sao Paolo, Brazil.



Police say the 2 suspects, described as teens wearing face masks, shot and killed themselves. At least 17 others, mostly children, were wounded. pic.twitter.com/7Qf96CFQC1