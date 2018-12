Matka bojovala o vízum, aby mohla navštívit umírajícího syna

Ve Spojených státech zemřel dvouletý chlapec, jehož jemenská matka několik týdnů bojovala s americkými úřady, aby mohla být se svým umírajícím dítětem. Šajma Svílahová, které se jako jemenské občanky týká zákaz cestování do USA vydaný prezidentem Donaldem Trumpem, se k synovi dostala pár dní před jeho smrtí, informovala agentura AP.

Dvouletý Abdalláh Hasan zemřel v nemocnici v kalifornském městě Oakland, kam jej v říjnu převezl jeho otec Alí Hasan. Malý Abdalláh měl stejně jako jeho otec americké občanství, jeho matka Šajma ale má jen jemenské.

Svílahová za manželem a synem do USA nemohla. Jemenu, který sužuje několik let občanská válka, se totiž týká protiimigrační opatření Trumpovy administrativy, které zakazuje vstup do Spojených států občanům pěti převážně muslimských zemí, Severní Koreje a Venezuely.

Onemocnění mozku, které ovlivňovalo jeho schopnost dýchat, odhalili u malého Abdalláha lékaři v Egyptě, kam jeho rodina utekla už v roce 2016 před válkou v Jemenu. Pro převoz do USA se jeho otec rozhodl poté, co se chlapcův zdravotní stav na podzim zhoršil. Poté, co lékaři v Kalifornii konstatovali, že chlapec umírá, snažila se jeho matka dostat se za ním.

Po několikatýdenním boji s americkými úřady dostala Šajma Svílahová výjimku. Roli sehrál podle všeho i tlak veřejného mínění, které se na její stranu postavilo poté, co její příběh zveřejnila média.

Svílahová přicestovala do San Franciska minulý týden ve středu a hned na letišti ji přivítaly desítky lidí, kterým jejich příběh nebyl lhostejný. Následně zamířila za svým synem do nemocnice. "Máme zlomené srdce. Museli jsme říci sbohem našemu děťátku, světlu našeho života," uvedl otec Alí Hasan. Pohřeb malého Abdalláha se bude konat v sobotu.