Méně než polovina Američanů vnímá návrat k "normálu" jako větší riziko, ukázal průzkum

Návrat k "normálnímu" životu z doby před pandemií označilo v novém průzkumu za velmi nebo středně rizikový 43 procent dotázaných Američanů. Tento postoj poprvé od začátku pandemie vyjádřila méně než polovina respondentů, uvedl v úterý zpravodajský web Axios, který přístup americké společnosti k otázkám kolem koronaviru mapuje ve spolupráci s agenturou Ipsos.

Respondenti na otázky průzkumu odpovídali od 7. do 10. května, tedy v době, kdy Spojené státy evidovaly proočkovanost většiny dospělé populace alespoň jednou dávkou vakcíny proti covidu-19. Skoro dvě třetiny respondentů v průzkumu uvedly, že nejméně jedno očkování už mají za sebou.

"Všechno je to o vakcíně," řekl šéf oddělení Ipsos pro výzkum v USA Cliff Young. "Vakcína podmiňuje to, jak se dnes Američané dívají na svět a jak se do něj zapojují. Čím víc jich je naočkovaných, tím normálnější věci budou," dodal.

O postupné změně uvažování a návyků svědčí i další výsledky sondáže. Podíl respondentů, kteří uvedli, že na veřejnosti vždy udržují dvoumetrový odstup od ostatních lidí, klesl na 40 procent. Poprvé od začátku dané série průzkumů většina účastníků (54 procent) řekla, že se v uplynulém týdnu byla najíst v restauraci.

Nejnovější vydání se zabývalo také otázkou očkování dětí. Polovina respondentů s dětmi mladšími 18 let uvedla, že je pravděpodobně nechají naočkovat, jakmile to bude možné. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v pondělí schválil vakcínu konsorcia Pfizer/BioNTech pro děti ve věku 12 až 15 let a imunizace této věkové kategorie by mohla v USA začít do konce týdne.

V zemi je zároveň předmětem vášnivých debat otázka případného vyžadování vakcinačního certifikátu pro určité aktivity. Údaje od Axios a Ipsos naznačují, že americká veřejnost je v této věci značně rozdělená. Při návštěvě restaurace nebo kadeřnictví by se důkaz o absolvovaném očkování měl vyžadovat podle 49 procent dotázaných, více než 60 procent pak podpořilo takovouto podmínku u cestování letadlem nebo výletní lodí.