Mexický prezident cestoval s prostým lidem. Sklidil ovace

Když mexický prezident Andrés Manuel López Obrador usedl v prosinci minulého roku do svého úřadu, slíbil lidem že bude dělat politiku zejména pro jejich blaho. V den inaugurace navíc nabídl prezidentské letadlo na prodej a zavázal se k tomu, že politici nebudou využívat soukromých letů a budou cestovat komerčními linkami. V úterý sám nízkonákladovou společností letěl a spolucestující mu za to oslavně zpívali. Zprávu přinesl britský server The Guardian.

"Obrador je skvělý prezident a vždy se bude moci spolehnout na naši podporu. Ano, seňore!" zpívala prezidentovi v letadle jedna z cestujících na letu do města Tepic. "Lidé mu aplaudují, následují ho a respektují, protože už tady nechtějí žádnou korupci," pokračovala ve svém pění ódy na adresu Obradora pasažérka, která se představila jako Paloma.

Prezident se v zemi těší velké oblibě. Podle průzkumů mu úroveň popularity neustále stoupá a jeho příznivci věří jeho slibu historicky přetransformovat Mexiko ve stabilní zemi bez korupce.

Kritici však namítají, zda je pro hlavu státu bezpečné a efektivní přepravovat se na různá místa prostřednictvím nízkonákladových dopravců. Úsporná cestovní politika ho může navíc vystavit hněvu a potenciálně fyzickému násilí ze strany jeho odpůrců, argumentují.

Aerolinky, s nimiž prezident v úterý cestoval, získaly bezplatnou publicitu. Zároveň se ale psalo i v negativním smyslu, protože letadlo muselo své přistání kvůli nevyhovujícím povětrnostním podmínkám o 13 minut posunout. "Nebylo to nic vážného. Je to normální," odpověděl stručně na komplikace 65letý Obrador.

Úterní let prezidenta po boku "prostých lidí" přichází jen pár dní potom, co ministryně životního prostředí Josefa González Blancová využila svých konexí a požádala manažera aerolinií, aby na ni letadlo i s necelou dvoustovkou pasažérů počkalo, než dorazí na letiště. Později se to rozšířilo na sociálních sítích a ministryně na doporučení prezidenta ze své funkce odstoupila.