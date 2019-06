Mexiko vyšle na hranici s Guatemalou tisíce členů národní gardy

Mexiko vyšle na hranici s Guatemalou šest tisíc příslušníků své národní gardy s cílem zastavit migranty mířící ze středoamerických zemí do USA. Oznámil to mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard, který je nyní ve Washingtonu a snaží se Spojeným státům zabránit v jejich záměru uvalit cla na mexické zboží kvůli nelegální migraci. Informovala o tom agentura Reuters.

Ve Washingtonu je nyní nejpočetnější mexická delegace od nástupu Andrése Manuela Lópeze Obradora do úřadu prezidenta loni v prosinci a podle agentury Bloomberg dokázala americkou administrativu přesvědčit, aby ohlášený termín zavedení cel ještě zvážila. Washington chce od pondělí zavést pětiprocentní clo na mexické zboží, které se může postupně zvyšovat až na 25 procent.

Trump ve středu řekl, že dosud v jednáních nebyl zaznamenán dostatečný pokrok. Ve čtvrtek ale Ebrard poznamenal, že je optimistický s tím, že národní gardy budou vyslány na jižní hranici s Guatemalou s cílem zabránit migrantům ve vstupu do Mexika.

"Vysvětlili jsme, že to je šest tisíc mužů, kteří tam budou vysláni," řekl Ebrard a doplnil, že jednání budou pokračovat v pátek.

Podle některých analytiků by případná obchodní válka s USA mohla Mexiko uvrhnout do recese. Zasáhla by ale obě strany, na spotřebitele by dopadla zvýšením cen zboží. Před cly varovala například americká asociace dovozců čerstvých potravin, obavy z cel mají také americké automobilky, které mají továrny v Mexiku.