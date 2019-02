Na Havaji chtějí do pěti let zakázat prodej cigaret

Havaj by se mohla stát prvním americkým státem, který kompletně zakáže prodej cigaret. Kongresman Richard Creagan navrhuje zavedení legislativy, která by prodej cigaret postupně utlumovala dle věku lidí. Šlo by podle něj o "osvobození lidí z otroctví". Zprávu přinesl server USA Today.

V otázce zákazu cigaret vzbudila Havaj pozornost už v roce 2016, když jako první stát nastavila hranici pro zakoupení cigaret na 21 let. Nyní se však do parlamentu dostane nový návrh zákona, který by pro nákup cigaret postupně zvyšoval věkovou hranici.

Už v příštím roce by si mohl cigarety koupit jen člověk nad 30 let. Každým rokem by se hranice zvedla o deset let a v roce 2024 by přeskočila nad 100 let, což v praxi znamená, že by platil celoplošný zákaz pro všechny. Výjimku by tvořily pouze elektronické cigarety, doutníky a žvýkací tabák.

"Cigarety jsou více smrtící a mnohem nebezpečnější než jakýkoliv jiný lék na předpis. A ještě jsou návykové. Podle mého názoru to je záchrana lidí, kteří jsou touhle strašlivou závislostí zotročeni," prohlásil Creagan pro list Hawaii Tribune-Herald.

V USA kuřáků každým rokem ubývá a Havaj patří ke státům, kde je nejnižší podíl kuřáků. To hraje podle profesora Michaela Siegela z Bostonské univerzity klíčovou roli v potenciálním schválení Creaganova návrhu. "Vzhledem k tomu, že je míra kouření tak nízko, tak můžeme opravdu začít uvažovat o takzvané strategii 'konec hry', což znamená, že bychom mohli vytvořit velký milník v historii kouření," uznává.

Konec se blíží

Siegel si přesto myslí, že rozmezí pěti let na zrušení prodeje cigaret je moc ambiciózním plánem, proti kterému půjdou lobbisté tabákovým firem. Podle něj však díky boomu e-cigaret, a tím pádem čím dál většímu úpadku klasických cigaret, k tomu jednoho dne dojde.

"Tabákový průmysl se na to připravuje. Firmy vidí, že konec se blíží, a tak už se diverzifikují. Společnosti dosud výhradně zaměřené na prodej cigaret mluví o přeorientování se na prodej jiných než hořlavých forem nikotinu," tvrdí.