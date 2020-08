Na léčbu koronaviru použijí v USA plazmu již vyléčených lidí

Praktičtí lékaři letos evidují zvýšený zájem pacientů o očkování proti chřipce, a to hlavně kvůli obavám ze souběhu s nemocí covid-19. Nejsou si ale jisti, zda... více

Na kompenzaci ekonomických ztrát způsobených omezeními kvůli koronaviru by mohl dosáhnout i profesionální sport. Ve hře je například pomoc vztažená k nuceně... více

Epidemie koronaviru

Národní divadlo od března zrušilo 400 představení

Národní divadlo zrušilo kvůli koronaviru od března do 2. července 400 představení. Z 80 910 vstupenek se zatím vrátilo 73 630 kusů. V penězích by ND mělo... více