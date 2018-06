Na summit míří i Kimův přítel Rodman. Trump: Nikdo ho nezval

V Singapuru během historického setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una bude pobývat také bývalý americký basketbalista Dennis Rodman, který KLDR několikrát navštívil a s diktátorem se přátelí. Ačkoli Trump prohlásil, že Rodman nebude součástí oficiální delegace, bývala hvězda NBC tvrdí, že chce být nablízku, aby mohla pomoci, pokud to bude třeba.

"Letím do Singapuru na historický summit. Poskytnu svým přátelům Donaldu Trumpovi a maršálu Kimovi Čong-unovi jakoukoli podporu, která bude potřeba," napsal Rodman na twitteru.

Bílý dům již ve čtvrtek vyloučil, že by Rodman zastával jakoukoli roli během summitu, který se uskuteční příští týden v úterý. To v sobotu před odletem do Kanady na summit skupiny sedmi nejvyspělejších zemí světa (G7) potvrdil i Trump. "Ne, nebyl," odpověděl Trump na dotaz novinářů, zda byl Rodman do Singapuru pozván.

Rodman, známý svými výstředními postoji i vzhledem, je jedním z mála příslušníků Západu, který se v KLDR sešel s Kimem. Naposledy diktaturu navštívil loni. "Jen se snažím otevřít dveře," prohlásil po svém loňském návratu ze Severní Koreje.