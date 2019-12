Násilí na koncertě Rolling Stones ukončilo idylická šedesátá létá

Atmosféra byla již od počátku zlověstná a plná drogového opojení a násilí. A přitom to měla být kalifornská odpověď na festival Woodstock proslulý pohodovou atmosférou. Před 50 lety, 6. prosince 1969, zorganizovala skupina Rolling Stones na automobilovém závodišti Altamont hudební festival a během vystoupení "stounů", hlavních hvězd večera, členové motorkářského gangu Hells Angels (Pekelných andělů), najatí jako ochranka, smrtelně pobodali mladého černocha Mereditha Huntera.

Kvůli tragickým událostem se o koncertu mluví jako o konci 60. let i celé květinové generace. Koncert se měl původně konat v sanfranciském Golden Gate Parku. Ve stejném termínu se ale hrál na místním stadionu zápas amerického fotbalu, takže nakonec bylo vybráno závodiště Altamont ležící mezi městy Tracy a Livermore v severní Kalifornii. Koncert byl zdarma a nakonec na něj dorazilo kolem 300 tisíc diváků.

Všeobecně se říká, že Hells Angels si Rolling Stones najali jako ochranku na doporučení jejich kolegů ze skupiny Grateful Dead. To však popřeli jak Hells Angels, tak i manažer Sam Cutler, podle něhož byli Hells Angels pouze požádáni, aby dohlédli na aparaturu stojící u pódia, za což měli zdarma pivo.

Násilí a chaos vypukly již při vystoupení skupin Jefferson Airplane a Flying Burrito Brothers. V té době již byla většina nechvalně proslulých motorkářů pod parou a ránu pěstí od nich dostal například i člen Jefferson Airplane Marty Balin. Do diváků se pustili železnými tyčemi a obušky, podporováni svými psy. Motorkáři později argumentovali tím, že jim někdo kopal do motorek. Po napadení Balina odmítli zahrát Grateful Dead, poté tedy vystoupili Crosby, Stills, Nash and Young a na závěr nastoupili na scénu Rolling Stones.

Své vystoupení zahájili hitem Jumpin' Jack Flash, při třetí písni, Sympathy for the Devil, poprvé koncert kvůli násilnostem a chaosu přerušili a marně se pokoušeli situaci uklidnit. Následný incident, jako i další části koncertu, je zaznamenán v dokumentárním filmu Gimme Shelter Alberta a Davida Mayslesových z roku 1970. Po první sloce písně Under My Thumb Stones Rolling Stones opět koncert přerušili a snažili se domluvit všem přítomným, aby zachovali klid. Náhle se v obrazu objeví tančící mladý černoch v zeleném saku, který se postrkoval se svou přítelkyní. Vzápětí ho napadli dva "andělé" a začali do něj bodat nožem.

Jaggerovi šlo o krk

Podle výpovědí některých svědků a vyšetřovatelů Meredith Hunter, který při převozu do nemocnice podlehl bodným ranám, držel ve své ruce zbraň. Rolling Stones poté odehráli ještě osm písní a otřesení odletěli vrtulníkem pryč. Další tři lidé na festivalu zahynuli při nehodách, čtyři lidé ale také v Altamontu spatřili světlo světa poprvé. Mnoho lidí muselo být odvezeno do nemocnice kvůli předávkování drogami.

Alan Passaro, který Huntera napadl, byl nejprve obžalován z vraždy, později byl ale osvobozen s tím, že se jednalo o sebeobranu. Motorkářů se zastal také například kytarista Rolling Stones Keith Richards, podle kterého se násilností zúčastnila pouhá desítka z celkového počtu 300 najatých členů Hells Angels. Současně ale Richards připustil, že jejich angažování "asi nebyl dobrý nápad".

Stouni poté s Pekelnými anděli přestali spolupracovat, což se málem stalo osudným zpěvákovi Micku Jaggerovi. V srpnu 2008 totiž uvedla BBC s odvoláním na vyšetřovací dokumenty americké FBI, že členové gangu chtěli kvůli tomu Jaggera zavraždit. Banda chtěla prý využít toho, že Jagger právě pobýval ve své vile v luxusní čtvrti Hamptons u New Yorku, počasí však bylo tak špatné, že se jejich člun dostal do značných potíží a na rozbouřených vlnách všichni členové "komanda" postupně vypadli přes palubu.