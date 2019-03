O Trumpova exprávníka Cohena se FBI zajímal dlouho před razií

O bývalého osobního právníka amerického prezidenta Donalda Trumpa Michaela Cohena se Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zajímal výrazně dříve, než se dosud předpokládalo. Necelý rok před loňskou domovní prohlídkou u Cohena požádal FBI o soudní přístup k právníkově elektronické korespondenci. Vyplývá to podle agentury Reuters z v úterý zveřejněných soudních dokumentů, které s Cohenovým případem souvisejí. Cohena mezitím soud poslal na tři roky do vězení za porušení pravidel pro financování volební kampaně, do vězení má nastoupit v květnu.

FBI v červenci 2017 požádal soud o souhlas s prohlídkou Cohenova e-mailového účtu, následné povolení se pak vztahovalo na e-maily přijaté a odeslané v rozmezí června 2015 až února 2018. FBI žádost o povolení podpořil tím, že má důvodné podezření, že Cohen se dopustil prohřešků proti zákonu o financování kampaní.

Média si od zveřejnění dokumentů slibovala nové podrobnosti k případu, který se stal jednou z ústřední částí kauzy vyšetřování ruského vlivu na americké prezidentské volby. Příslušné dokumenty, i když částečně editované, v úterý prokuratura po souhlasu soudu dala médiím k dispozici.

Během překvapující domovní prohlídky, která zaskočila nejen veřejnost, ale i Trumpa, který ji tehdy odsoudil za ostudnou akci a hon na čarodějnice, FBI zabavil u Cohena v kanceláři, doma, hotelovém pokoji a v jeho bankovním sejfu přes čtyři miliony papírových i elektronických dokumentů. Vyšetřovatelé si s sebou odnesli přes desítku mobilních zařízení včetně tabletů, dvacítku externích disků a laptopy.

Cohen razii tehdy označil za zcela nepatřičnou a Trump na twitteru poznamenal, že je to likvidace výsad mezi právníkem a jeho klienty. Cohen ale následně začal s vyšetřovatelem Robertem Muellerem, který ruskou kauzu objasňuje, spolupracovat a také se přiznal, že v roce 2017 v Kongresu lživě vypovídal.