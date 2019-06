Obrador: Tvrdší zakročení proti migrantům zaplatí prodej letadla

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador ve středu slíbil, že peníze získané prodejem jeho prezidentského letadla půjdou na financování tvrdého zakročení proti migrantům na hranicích ze Střední Amerikou. Peníze využije pro nasazení více členů nově vytvořených ozbrojených sil národní gardy, kteří mají pravomoc zadržet migranty bez patřičných dokladů. Zprávu přinesl server The Guardian.

V pátek se Mexiko dohodlo s USA na omezení příchodu středoamerických migrantů do USA přes mexickou hranici. Na základě společné deklarace Mexiko souhlasilo s tím, že si nechá více migrantů, kteří usilují o azyl v USA, a ti budou v Mexiku čekat na rozhodnutí svého případu, informovala ČTK.

Mexiko se mimo jiné zavázalo k tomu, že pošle šest tisíc členů své národní gardy, aby uzavřelo jižní hranici s Guatemalou, což je hlavní cesta pro migranty, kteří prchají před násilím a chudobou a usilují o azyl v USA. A právě zvýšený počet vojáků hodlá López Obrador zaplatit z prodeje svého letadla.

"Ohledně toho, kolik to (nasazení zvýšeného počtu vojáků) bude stát, mohu jen říct, že na to rozpočet máme. Vyjde to zhruba natolik, co dostaneme z prodeje luxusního prezidentského letadla," řekl López Obrador na tiskové konferenci. Očekává, že letadlo během tohoto týdne definitivně prodá za částku okolo 150 milionů dolarů (asi 3,4 miliardy korun).

Kritici však podotýkají, že nově utvořená národní garda byla původně prezentována jako síla v boji proti organizovanému zločinu v zemi. "Nyní národní gardu používají nejen k udržení míru v zemi, ale také k zadržení migrantů. Působí to na nás pokrytecky," sdělil ředitel táboru pro migranty ve městě Saltillo Alberto Xicoténcatl.

Za hranice nelétá

López Obrador se od začátku prezentuje jako "prezident lidu". Hned po inauguraci do úřadu se zavázal k tomu, že všichni politici včetně něj budou využívat výhradně jen komerční lety, nikoliv soukromé.

Na rozdíl od svého předchůdce Enriqueho Peña Nieta navíc necestuje do zahraničí. Tento krok obhajuje tím, že doma je až příliš mnoho problémů, jimiž se musí zabývat. Jako prezident Mexiko dosud neopustil a nezúčastní se ani nadcházející mezinárodní konference států G20 v Japonsku.