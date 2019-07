Otřesy v Kalifornii mohou přijít každých pár let

Dvě silná zemětřesení, která zasáhla v uplynulých dnech Kalifornii, nezpůsobila velké škody ani zranění, protože jejich epicentra byla vzdálena od hustě obydlených oblastí. Agentuře to řekla seismoložka Lucy Jonesová z Kalifornského technologického institutu (Caltech). Varovala nicméně, že zemětřesení o síle šesti stupňů či více může udeřit kdekoli v jižní Kalifornii každých několik let. Dopady otřesů by byly mnohem závažnější, kdyby se epicentrum nacházelo v některém z velkých měst, dodala Jonesová.

Obyvatelé zasažených oblastí v neděli pokračovali v opravách poničených domů a v úklidu. Otřesy zasáhly zejména města Ridgecrest a Trona v Mohavské poušti a jejich okolí. Tamní policejní velitel po inspekci oznámil, že silnice v oblasti jsou v dobrém stavu a i systém vodovodů a kanalizací funguje. Mnoho z obyvatel Trony ale i v neděli nadále zůstávalo bez vody.

Dvě po sobě jdoucí silná zemětřesení podle médií oživila přízrak ještě mocnějšího a ničivějšího zemětřesení, kterého se západ Spojených států velmi obává. Kalifornie je protkána tektonickými zlomy považovanými za nejaktivnější na světě. K nejnebezpečnějším v této oblasti patří zlom San Andreas, který protíná San Francisco a táhne se severně od Los Angeles ve vzdálenosti 65 kilometrů.

V roce 1994 zažila jižní Kalifornii zemětřesení o síle 6,7 stupně, které zasáhlo hustě obydlenou oblast Los Angeles. Zahynulo tehdy při něm 57 lidí a materiální škody se vyšplhaly na miliardy dolarů.