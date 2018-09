Paraguay ambasádu do Jeruzaléma nepřesune, dostala odměnu

Turecko otevře velvyslanectví v paraguayské metropoli Asunción poté, co tamější prezident Mario Abdo Benítez zrušil rozhodnutí předchozí vlády přesunout svou ambasádu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Ve čtvrtek to oznámil paraguayský ministr zahraničí Luis Castiglioni.

Doposud byla Paraguay v působnosti tureckého velvyslance v argentinském hlavním městě Buenos Aires. Otevřením velvyslanectví v Asunciónu vyjadřuje Ankara podporu paraguayskému postoji vůči Izraeli, řekl Castiglioni novinářům. Izrael naopak reagoval uzavřením své ambasády v Asunciónu.

Paraguay letos jako třetí země po USA a Guatemale přestěhovala velvyslanectví do Jeruzaléma. Ale to bylo ještě za minulého prezidenta Horacia Cartese.

Americký prezident Donald Trump uznal koncem loňského roku Jeruzalém za hlavní město Izraele. Židovský stát východní část města obsadil za války v roce 1967 a později celý Jeruzalém sjednotil a označil za své hlavní město. Většina světa ale toto rozhodnutí neuznává. Český prezident Miloš Zeman je přesunu zastupitelství do Jeruzaléma nakloněn.