Pohřeb cizí osoby. V Chile zaměnili dokumenty dvou žen

Chilské úřady vyměnily těla dvou izraelských obětí únorového neštěstí, které se stalo na řece na jihu Chile. Obě ženy, které byly v seniorském věku, měly být pohřbeny tento týden v Izraeli. Podle izraelského ministerstva zahraničí ale chilské úřady zaměnily doklady označující rakve.

V Izraeli se na to přišlo až při úterním pohřebním obřadu v Rišponu, při němž se rodina přišla rozloučit s Dinou Poratovou. Až na poslední chvíli se zjistilo, že v rakvi je místo Poratové druhá z obětí Glila Bitonová. Poratové pohřeb, na nějž přišlo asi sto lidí, byl odložen, Bitonová má být pohřbena až za několik dní.

Izraelské velvyslanectví v Chile zahájilo vyšetřování omylu. Podle izraelského tisku doprovodil izraelský konzul působící na jihu Chile rodiny obětí do pohřební síně v Punta Arenas, kde byly obě ženy identifikovány a odkud pak byla těla poslána do Santiaga de Chile k převozu do Izraele. V Santiagu však úředníci zaměnili identifikační doklady.

Bitonové bylo 61 let, Poratová byla o deset let starší. Zúčastnily se koncem února výletu na člunu, který se převrátil s desítkou izraelských turistů na řece v národním parku Torres del Paine.

Podle vyšetřovatelů volně plující kus dřeva poškodil motor a kapitán ztratil nad plavidlem kontrolu. Loď pak narazila na překážku ve vodě, z níž turisté vypadli do řeky.

Server Ynet napsal, že se těžce zranili další dva lidé a čtyři byli hospitalizováni s méně vážným zraněním. Poratová a Bitonová zemřely hned, o několik dní později pak svým zraněním podlehla jedna z vážně zraněných, šestasedmdesátiletá Dalia Ronenová.