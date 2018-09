Poslední rozloučení s McCainem bude bez Trumpa. Senátor si to nepřál

Spojené státy se ve washingtonské katedrále oficiálně rozloučí se zesnulým republikánským senátorem Johnem McCainem, který před týdnem v sobotu ve věku 81 let podlehl rakovině mozku. McCain bude pohřben v neděli po soukromém obřadu na hřbitově v Annapolisu ve státě Maryland.

Rakev s McCainovým tělem, která byla od pátku vystavena v rotundě washingtonského Kapitolu, se z budovy Kongresu nejprve v doprovodu smuteční kolony vydá k památníku amerických vojáků bojujících ve válce ve Vietnamu, kde vdova Cindy McCainová uctí oběti položením věnce. McCain v konfliktu rovněž bojoval a po sestřelení strávil ve Vietnamu přes pět let jako válečný zajatec.

Během piety, která v katedrále začne v 10 hodin místního času (16.00 středoevropského času), promluví například bývalí prezidenti Barack Obama či George Bush mladší, se kterými McCain prohrál souboje o Bílý dům. Smuteční projev přednese také někdejší americký ministr zahraničí Henry Kissinger. Současný prezident Donald Trump se pohřbu nezúčastní, neboť si to McCain nepřál.

